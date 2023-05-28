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29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra yarın okullar tatil mi edildi? Bakan Özer paylaştı

28.05.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs Pazartesi okulların açık olup olmadığı Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle merak edildi. Milyonlarca öğrenci 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi. Bugün gerçekleştirilen seçim sonucunda Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Peki, 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra yarın okullar tatil mi edildi?

29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra yarın okullar tatil mi edildi? Bakan Özer paylaştı

Yarın okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak ediliyor.29 Mayıs Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçimde ağırlıklı olarak oyların okullarda verildiğini ifade ederek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Birçok kişinin arama motorlarında araştırdığı "29 Mayıs okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı böylelikle netleşti.

29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs'ta okullar tatil edildi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz."

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28 Mayıs Pazar günü tüm ülke genelinde düzenlenen seçimler MEB'e bağlı okullarda düzenleniyor. Oy sayım işlemlerinin gece geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle şimdiye kadar her seçim sonrası okullar tatil edildi. Bakan Özer'in açıklamasına göre öğretmenler de idari izinli sayılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

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YAYIN YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında, "Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

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