29 Nisan'da ne oldu? Tarihte güne damga vuran olaylar 29 Nisan!

Tarihte bazı günler önemli buluşlara, doğumlara ve ölümlere sahne oldu. 29 Nisan'da o tarihlerden birisi. Bu önemli olayaların kimisi tarihin seyrini değiştirdi kimisi sadece tarihin tozlu raflarında kaldı. Bu haberimizle tarihte bugün yani 29 Nisan'da hangi olayların bugün adımını atmamıza vesile olan olaylara gebe olduğuna bakalım.

29 NİSAN'DA NE OLDU?

29 Nisan'da gerçekleşen olaylar

1903 - Alberta, Kanada'da meydana gelen toprak kaymasında 70 kişi öldü.

1916 - Kut'ül Ammare Kuşatmasında, Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu, Irak cephesinde Kut'ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı.

1920 - TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu onayladı.

1939 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak, 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.

1945 - İtalya'daki Alman birlikleri teslim oldu.

1945 - Adolf Hitler, Eva Braun ile Berlin'de evlendi ve Amiral Karl Dönitz'i veliahtı tayin etti.

1945 - Sovyet tankları Berlin'e girdi.

1945 - Dachau Toplama Kampında tutulanlar, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı.

1949 - Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertegin'in yargılanmasına başlandı.

1951 - Helsinki'de serbest stil kategorisinde ilk defa düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türk Millî Takımı kazandı.

1955 - Güney Vietnam'da iç savaş başladı.

1959 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Ege illerini kapsayan yurt gezisine çıktı. Ankara Garında ve Eskişehir Tren İstasyonunda halkın muhalefet lideriyle görüşmesi ve gösteri yapması polis tarafından engellendi.

1959 - İzmir Toplu Basın Mahkemesi, Demokrat İzmir gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şeref Bakşık'ı usulsüz tekzipten 14 gün hapse mahkûm etti. İstanbul Toplu Basın Mahkemesi de, Havadis gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hamdi Tezkan'a, aynı suçtan 12 gün hapis cezası verdi.

1960 - Ankara ve İstanbul'da üniversiteler 1 ay süreyle kapatıldı. İstanbul Üniversitesi’nde gösterilere polisin silahlı müdahalesinde önceki gün bir öğrenci ölmüş, ayrıca sıkıyönetim ilan edilmişti.

1964 - Parlamento Muhabirleri Derneği kuruldu.

1968 - Hair Müzikali, Broadway'de perdelerini açtı.

1969 - Arsa Ofisi Kanunu TBMMde kabul edildi ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kuruldu. (15 Aralık 2004 tarihinde kaldırıldı)

1971 - Çetin Altan ve İlhan Selçuk 9 Mart 1971 darbe teşebbüsü ile ilgili olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındılar.

1972 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Hükümeti kurma görevini eski Başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'ye verdi.

1979 - Süleyman Demirel, Türkiye Muhtarlar Federasyonu'nun 5. Genel Kurulu'nda "Türkiye Muhtarbaşı" seçildi.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Sol görüşlü Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar adlı militanlar, MHP İzmir il yöneticisi eczacı Turan İbrahim'i öldürdüler.

1980 - 1 Mayıs'ın yasaklandığı il sayısı 30'a yükseldi.

1981 - Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve 219 sanık hakkında idam istemiyle dava açtı.

1983 - Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı tebligatına göre, 12 Eylül askeri darbesinden sonra 242'si 10 yıl, 481'i 5 yıl olmak üzere toplam 723 kişi siyaset yasağı kapsamına alındı.

1991 - Bangladeş'te meydana gelen kasırga, en az 138.000 kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

1992 - Los Angeles'ta çıkan halk ayaklanmasında, üç gün içinde 54 kişi öldü ve yüzlerce bina tahrip edildi.

2004 - Oldsmobile, son otomobilini üretti. Şirket, tam 107 yıldır otomobil üretimi yapıyordu.

2005 - Suriye, 29 yıl süren işgalin ardından Lübnan'dan tamamen çekildi.

2007 - İstanbul'da Çağlayan Mitingi düzenlendi.

2011 - Birleşik Krallık'ta Galler Prensi William, Kate Middleton ile evlendi.

2017 - Türkiye'de Vikipedi'ye erişim engellendi.

29 Nisan'da doğumlar

1785 - Karl Drais, Alman mucit (ö. 1851)

1806 - Ernst von Feuchtersleben, Avusturyalı hekim, şair ve filozof (ö. 1849)

1818 - II. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1881)

1854 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi (ö. 1912)

1863 - William Randolph Hearst, Amerikalı gazete yayımcısı ve siyasetçi (ö. 1961)

1880 - Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı (ö. 1943)

1892 - Müfide Ferit Tek, Türk romancı (ö. 1971)

1893 - Harold Clayton Urey, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)

1899 - Duke Ellington, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1974)

1901 - Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru (ö. 1989)

1906 - Eugène Ehrhart, Fransız matematikçi (ö. 2000)

1907 - Fred Zinnemann, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1997)

1943 - İlker Başbuğ, Türk orgeneral ve 26. Genelkurmay Başkanı

1954 - Jerry Seinfeld, Amerikalı komedyen

1957 - Daniel Day-Lewis, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1958 - Michelle Pfeiffer, Amerikalı sinema oyuncusu

1963 - Aykut Gürel, Türk besteci ve müzisyen

1967 - Dan Ariely, psikoloji profesörü ve davranışsal ekonomisttir

1967 - Master P ya da iş dünyasında kullandığı adıyla P. Miller, Amerikalı rapçi, yapımcı, aktör ve yatırımcı

1968 - Kolinda Grabar-Kitarović, Şubat 2015 yılından Şubat 2020'ye kadar Hırvatistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hırvat siyasetçi

1969 - İzel Çeliköz, Türk şarkıcı

1970 - Andre Agassi, Amerikalı tenisçi

1970 - China Forbes, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı en çok solistliğini yaptığı grubu Pink Martini ile bilinir

1970 - Uma Thurman, Amerikalı sinema oyuncusu

1974 - Anggun, Endonez-Fransız şarkıcı

1975 - Ziynet Sali, Kıbrıs Türkü müzisyen

1976 - Taner Gülleri, Türk futbolcu

1976 - Fabio Liverani, İtalyan millî futbolcudur

1977 - Titus O'Neil, Amerikalı profesyonel güreşçi ve emekli profesyonel futbolcudur

1979 - Lee Dong-Gook, Güney Kore'li futbolcudur

1982 - Cengiz Coşkun, Türk model ve oyuncu

1982 - Kate Nauta, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı

1983 - David Lee, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1983 - Semih Şentürk, Türk futbolcu

1984 - Paulius Jankunas, Litvan basketbolcudur

1984 - Melike İpek Yalova, Türk oyuncu

1987 - Sara Errani, İtalyan tenisçi

1988 - Elías Hernández, Meksikalı futbolcudur

1988 - Tevfik Mahlufi, Cezayirli orta mesafeci

1991 - Jung Hye-sung, Güney Koreli oyuncu

1996 - Katherine Langford, Avustralyalı aktris

2007 - Sofía de Borbón, İspanya kralı VI. Felipe ve Letizia Ortiz'nın ikinci çocuğudur

29 Nisan'da ölümler

1380 - Siena'lı Katerina, Dominikan Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan bir üyesi ve mistiktir (d. 1347)

1688 - Friedrich Wilhelm, Brandenburg elektörü ve Prusya Dükü (d. 1620)

1771 - Francesco Bartolomeo Rastrelli, İtalyan kökenli Rus mimar (d. 1700)

1870 - Juan Crisóstomo Falcón, Venezuela devlet başkanı (d. 1820)

1924 - Ernest Fox Nichols, Amerikalı eğitimci ve fizikçi (d. 1869)

1933 - Konstantinos Kavafis, Yunan şair (d. 1863)

1944 - Bernardino Machado, 1915-16 ve 1925-26 dönemlerinde Portekiz cumhurbaşkanı (d. 1851)

1945 - Matthias Kleinheisterkamp, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Waffen SS generali (d. 1893)

1947 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (d. 1867)

1951 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (d. 1889)

1951 - Osman Batur, Kazak direniş lideri (Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için Çinlilere karşı mücadele veren halk kahramanı) (d. 1899)

1954 - Zekai Apaydın, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1884)

1956 - Wilhelm Ritter von Leeb, Alman mareşal (d. 1876)

1967 - Anthony Mann, Amerikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1906)

1979 - Muhsin Ertuğrul, Türk yönetmen, oyuncu ve yapımcı (d. 1892)

1980 - Alfred Hitchcock, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1899)

1988 - Leman Cevat Tomsu, Türk mimar ve akademisyen (Türkiye’nin ilk kadın mimarı) (d. 1913)

1992 - Burhan Uygur, Türk ressam (d. 1940)

2006 - John Kenneth Galbraith, Kanada kökenli Amerikalı ekonomist (d. 1908)

2008 - Albert Hofmann, İsviçreli bilim insanı (LSD'yi sentezleyen ilk kişi) (d. 1906)

2009 - Sedat Balkanlı, Türk futbolcu (d. 1965)

2010 - Avigdor Arikha, İsrailli-Fransız ressam, baskı sanatçısı ve sanat tarihçisi (d.1929)

2012 - Şükrü Ganem, Libyalı siyasetçi (d. 1942)

2013 - Parekura Horomia, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1950)

2014 - Iveta Bartošová, Çek şarkıcı (d. 1966)

2014 - Bob Hoskins, İngiliz aktör (d. 1942)

2014 - Tahir Şeybi, Tunuslu eski millî futbolcu (d. 1946)

2014 - Gailene Stock, Avustralya-İngiliz balerin ve bale eğitmeni (d. 1946)

2016 - Alyson Bailes, İngiliz kadın diplomat, politika uzmanı, akademisyen ve dilbilimci (d. 1949)

2016 - Renato C. Corona, Filipinli yüksek mahkeme başkanlığı yapmış üst düzey hukukçudur (d. 1948)

2016 - Jok Church, Amerikalı animatör ve çizgi film yapımcısı (d. 1949)

2016 - Chen Zhongshi, Çinli şair ve yazar (d. 1942)

2018 - Baki İlkin, Türk diplomat (d. 1943)

2018 - Lester James Peries, Sri Lankalı film yönetmeni, senarist ve film yapımcısı (d. 1919)

2018 - Luis García Meza Tejada, Eski bir Bolivya diktatörü (d. 1929)

2018 - Michael Martin, Britanyalı İşçi Partili siyasetçi (d. 1945)

2018 - Özden Örnek, Türk asker ve Deniz Kuvvetleri'nin 20. Komutanı (d. 1943)

2018 - Rose Laurens, Fransız kadın şarkıcı ve söz yazarı (d. 1953)

2019 - Carlo Maria Abate, İtalyan otomobil yarışçısı (d. 1932)

2019 - Dilber Ay, Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu (d. 1956)

2019 - Eldon A. Bargewell, Tümgeneral rütbesindeki Amerikalı eski üst düzey askerdir (d. 1947)

2019 - Gino Marchetti, Amerikan futbolcusu (d. 1926)

2019 - John Llewellyn Moxey, Arjantin doğumlu İngiliz film ve televizyon yönetmeni (d. 1925)

2019 - Leslie Allan Murray, Avustralyalı şair, tarihçi, romancı, egitimci ve eleştirmen (d. 1938)

2019 - Josef Šural, Profesyonel Çek futbolcu (d. 1990)

2019 - Ellen Tauscher, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (d. 1951)

2020 - Philippe Breton, Fransız Roma Katolik piskopos (d. 1936)

2020 - Germano Celant, İtalyan sanat tarihçisi (d. 1940)

2020 - Lenora Garfinkel, Amerikalı mimar (d. 1930)

2020 - Denis Goldberg, Güney Afrikalı insan hakları aktivisti ve siyasetçi (d. 1933)

2020 - Yahya Hassan, Filistin kökenli Danimarkalı şair ve aktivist (d. 1995)

2020 - İrrfan Khan, Hint aktörü (d. 1967)

2020 - Martin Lovett, İngiliz çellist (d. 1927)

2020 - Dick Lucas, Amerikan futbolcusu (d. 1934)

2020 - Noel Walsh, İrlandalı futbolcu (d. 1935)

2021 - Amris, Endonezyalı siyasetçi ve general (d. 1957)

2021 - Hans van Baalen, Hollandalı siyasetçi (d. 1960)

2021 - Rajendrasingh Baghel, Hint siyasetçi ve tarımcı (d. 1945)

2021 - Anne Buydens, Almanya doğumlu Belçikalı-Amerikalı aktris, hayırsever ve film yapımcısı (d. 1919)

2021 - Johnny Crawford, Amerikalı aktör, şarkıcı, müzisyen ve bando şefi (d. 1946)

2021 - Zhang Enhua, Çinli millî futbolcudur (d. 1973)

2021 - Billie Hayes, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1924)

