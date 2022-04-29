29 Nisan elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

29 Nisan elektrikler ne zaman gelecek? Gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 28 Nisan 2022 Perşembe günü yapılan açıklamada kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. 29 Nisan elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

29 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AVCILAR

NO: 20726317

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20646011

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622952

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106., 93. sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20714316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKIN, BİLGİÇ, DENİZKÖŞKLER, KAZAK sk / MERKEZ mah ŞAMLI sk bölgelerinde 29/04/2022 12:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 16843316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16852316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah Mimar Sinan cd bölgelerinde 29/04/2022 12:30:00 - 29/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 16598316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 29/04/2022 08:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20625316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AŞİYAN, BİLGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, NEVRUZ, SERAY, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 16622330

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20747317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPAY İZER, LİMON ÇİÇEĞİ, SAYFİYE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:30:00 - 29/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 16485316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 29/04/2022 04:00:00 - 29/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645919

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, MANİSA sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645938

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, SİPAHİ sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645945

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FİLİZ, OYA, SELVİ sk / TERAZİDERE mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., FİLİZ sk bölgelerinde 29/04/2022 11:00:00 - 29/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 14341507

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, ZEYTİNOĞLU sk / ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, BIYIKLI MEHMET PAŞA, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, TANBURİ ALİ EFENDİ, TEPECİK YOLU, YILDIZÇİÇEĞİ, İHSAN AKSOY, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk / KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20693316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 16622962

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 29/04/2022 02:00:00 - 29/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466115

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20710316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20565722

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 29/04/2022 13:00:00 - 29/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 20639316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah TAŞOCAĞI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622940

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ALEV, ANAFARTALAR, ATATÜRK, AZELYA, AŞIK VEYSEL, BAHÇECİK, BAĞÇEŞME, BURAK, BÜLBÜL 5, DEFNE, GAYE, GÖNÜL 2, GÜLİN, GÜNEŞ 1, GÜVEN, GÜZİN, HİLAL 86, KILIÇ ALİPAŞA, KINALI, MERVE, NEŞE 1, ONUR 3, OYA, OZAN, PARMAKSIZ, SARAY 1, SAĞLIK, SEDEF, SERÇE 1, SOYLU, TURGUT ÖZAL, YAĞMUR, YELİZ, YUNUS EMRE, ZÜHRE, ZİNDE, İPLİKÇİ sk / PINARTEPE mah BAŞKENT, ESMERAY, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 16153359

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah AKSUNA, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURÇ, CANBERK, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, SEYHAN, YALIKÖY sk bölgelerinde 29/04/2022 09:30:00 - 29/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20702316

İSTANBUL ÇATALCA ilce -ÇİFTLİKKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 16623060

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL, 15.YOL, 16.YOL, 1658., 17.YOL, 18.YOL, 19.YOL, 2.YOL, 20.YOL, 3.YOL sk bölgelerinde 29/04/2022 00:00:00 - 29/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16623034

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL, ISISO sk bölgelerinde 29/04/2022 00:00:00 - 29/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20585316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2234., 2240., 2319., ADALET, ADNAN MENDERES, BOĞAZİÇİ, EBRU sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 16851683

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16683316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, GÜZELTEPE sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 15459977

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20540316

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 20574029

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 51. sk bölgelerinde 29/04/2022 15:00:00 - 29/04/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 20575316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, KÖKNAR, SEVİM, TAŞOCAĞI sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20577316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, DEVELİ, KAĞITHANE, NİHAN, SÜMER, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, CENDERE sk bölgelerinde 29/04/2022 12:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 20646038

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.OĞUZ, 1.SERHAT, BAHARİYE sk bölgelerinde 29/04/2022 08:00:00 - 29/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16599316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, ABAY, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk bölgelerinde 29/04/2022 08:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16600316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, ABAY, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk bölgelerinde 29/04/2022 08:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 16622394

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BEYAZ, GAMZE, GENÇLİK, KAR, KIRLANGIÇ, MERCAN., PARK, TATLI NAR, TAYFUN, TOPRAK, ULUSAL, YABAN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah AVŞA, BENEK, BEYAZ, BIÇKIN, BİRDAL, BİREY, DOĞAL, DİSİPLİN, EVREN PAŞA, MERCAN.., OYA ÇİÇEĞİ, PARK, SEZER, SÜPRİZ ÇIKMAZI, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645779

İSTANBUL SARIYER ilce -RUMELİ KAVAĞI mah sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20680317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 37., AOS 53. sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851681

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851680

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645780

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 29/04/2022 13:00:00 - 29/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 16648316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043., 6060., 608., 6162., 6205. sk bölgelerinde 29/04/2022 00:01:00 - 29/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20591316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 29/04/2022 01:00:00 - 29/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16610316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk / KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16241655

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah KONURALP sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16686316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 16587316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ERCAN, FEVZİ ÇAKMAK, KURUÇAY sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 16682316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622358

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/04/2022 09:30:00 - 29/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16721465

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2415., 2850/3., 2854., 2861., 2862., 2863., 2864. sk bölgelerinde 29/04/2022 09:30:00 - 29/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20562317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 188., 23. sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 16483317

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 29/04/2022 00:01:00 - 29/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20646102

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/14., G/17., G/18., G/8., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah AKASYA, KARANFİL, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 29/04/2022 09:30:00 - 29/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

29 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

