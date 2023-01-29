29 Ocak deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

29 Ocak son depremler listesi araştırılıyor. Peki 29 Ocak deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Geçtiğimiz gün Ege Denizi Midilli Adası'nda 16.49 sıralarında 3.0 büyüklüğünde ve 10.8 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

29 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-01-29 09:08:26 36.952 27.534 14.18 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.50 km] Bodrum (Muğla) 542840

2023-01-29 07:58:00 40.424 28.816 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.09 km] Mudanya (Bursa) 542839

2023-01-29 07:28:20 38.487 45.046 7.11 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [56.06 km] Başkale (Van) 542837

2023-01-29 07:25:16 39.48 26.918 7.55 ML 1.0 Burhaniye (Balıkesir) 542838

2023-01-29 07:22:49 37.11 35.891 7.03 ML 1.6 Ceyhan (Adana) 542836

2023-01-29 07:08:28 37.039 28.354 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla) 542835

2023-01-29 07:06:15 39.708 41.444 7.0 ML 1.0 Tekman (Erzurum) 542834

2023-01-29 06:48:03 38.527 45.272 7.0 MW 4.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [76.18 km] Başkale (Van) 542833

2023-01-29 06:29:45 38.471 45.093 12.84 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [59.42 km] Başkale (Van) 542832

2023-01-29 06:18:17 38.455 39.108 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) 542830

2023-01-29 06:18:05 38.543 44.984 7.0 ML 2.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.19 km] Başkale (Van) 542831

2023-01-29 06:09:09 37.072 28.325 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla) 542829

2023-01-29 06:02:06 36.989 37.06 7.0 ML 2.1 Şahinbey (Gaziantep) 542828

2023-01-29 05:39:29 38.545 45.052 19.33 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [58.79 km] Başkale (Van) 542827

2023-01-29 05:32:30 38.468 45.123 16.01 ML 3.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.85 km] Başkale (Van) 542825

2023-01-29 05:20:31 38.528 45.005 7.0 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Başkale (Van) 542826

2023-01-29 05:12:06 38.951 31.467 7.0 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar) 542824

2023-01-29 05:07:01 40.717 42.772 7.0 ML 1.3 Göle (Ardahan) 542823

2023-01-29 04:47:36 38.523 44.969 14.0 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.15 km] Başkale (Van) 542821

2023-01-29 04:46:42 38.575 39.658 7.0 ML 1.1 Maden (Elazığ) 542822

2023-01-29 04:16:01 39.101 27.822 7.0 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa) 542820

2023-01-29 04:13:23 39.12 27.802 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa) 542818

2023-01-29 04:11:36 38.568 45.021 7.0 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.27 km] Başkale (Van) 542819

2023-01-29 03:45:45 39.361 26.29 7.0 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 542817

2023-01-29 03:43:45 36.739 34.147 7.0 ML 1.7 Erdemli (Mersin) 542815

2023-01-29 03:37:36 38.477 45.12 7.0 ML 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.89 km] Başkale (Van) 542814

2023-01-29 03:37:27 39.398 26.291 7.08 ML 1.9 Ege Denizi - [11.09 km] Ayvacık (Çanakkale) 542816

2023-01-29 03:18:25 38.497 45.098 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [60.75 km] Başkale (Van) 542813

2023-01-29 02:47:56 38.556 44.714 7.02 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.56 km] Başkale (Van) 542809

2023-01-29 02:46:09 38.546 44.794 5.88 ML 1.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.60 km] Başkale (Van) 542810

2023-01-29 02:44:06 38.618 44.918 7.0 ML 1.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.00 km] Başkale (Van) 542811

2023-01-29 02:34:26 38.491 44.985 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.27 km] Başkale (Van) 542808

2023-01-29 02:27:21 38.554 44.857 7.0 MW 3.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [43.77 km] Başkale (Van) 542807

2023-01-29 02:11:18 38.527 45.224 7.6 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [72.22 km] Başkale (Van) 542812

2023-01-29 01:28:13 38.551 44.889 7.0 MW 3.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.00 km] Başkale (Van) 542806

2023-01-29 00:59:20 36.156 28.784 44.03 ML 2.4 Akdeniz - [46.59 km] Seydikemer (Muğla) 542805

2023-01-29 00:40:48 37.074 28.384 7.0 ML 2.7 Ula (Muğla) 542804

