29 Ocak su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un dört büyük ilçesi olan Kadıköy, Esenler, Eyüpsultan ve Bağcılar’ın bazı mahallelerine bakım ve onarım yüzünden 29 Ocak Cumartesi yani bugün su verilemeyecek. Kesintinin saat kaçta biteceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin resmi internet sayfasında paylaşılmıştır.

Vatandaşların su kesintisinden haberdar olması için İSKİ, gün gün hangi ilçelere su aktarılamayacağını, internet sayfasından yayınlamaktadır. 29 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da arıza ve bakım nedeniyle Kadıköy, Esenler, Eyüpsultan ve Bağcılar’ın bazı mahallelerinde sular kesildi. Yaşanan kesintinin ne zaman ve saat kaçta giderileceğine haberimizde detaylıca yer verdik.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilk ilçemiz Bahçelievler. Etkilenen mahallesi ise, Kocasinan Mahallesidir. Su kesintisi 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası yüzünden yaşanmıştır. Başlama tarihi 29 Ocak Cumartesi saati ise, 11:19 iken arızanın tahmini giderilme tarihi ve saati 29 Ocak Cumartesi 13:30 civarıdır.

Arıza kesintinin yaşayacak ikinci ilçe Bağcılar. Etkilenen mahalleler ise, Fevzi Çakmak Mahallesi. Arıza nedeni, 100 Mm çaplı şebeke hattı arızasıdır. Arızanın başlama tarihi 29.01.2022 saat 11:47dir. Arızanın tahmini bitiş tarihi ise, 29.1.2022 saat 14:00 civarı olarak düşünülmektedir.



