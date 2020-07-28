29 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

29 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

29 Temmuz 2020 Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün eğitim ve kariyerde yeni plan ve araştırmalar içinde olabilirsiniz. Çevrenizden duygusal destekler, fikir ve tavsiyeler alabilir; başarılarınızla takdir görebilirsiniz. Akrabalar, aile büyükleri gündeminizde. Aşk ilişkilerinde duygular artabilir, heyecanlı durumlar olabilir.

29 Temmuz 2020 Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün, bir süredir size yük ve stres olan konu ve durumlardan özgürleşebilirsiniz. Yaşamın farklı alanlarında istek ve ihtiyaçlarınıza göre hareket edip, finansal konularda destek görebilirsiniz. Sürpriz hediyeler alabilirsiniz.

29 Temmuz 2020 Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerden destek ve fayda görebilirsiniz. İletişim trafiğiniz artıyor. Duygu ve düşüncelerinizi daha açık ve dürüst dile getiriyorsunuz. Yeni tanışmalar, önemli görüşmeler olabilir. Duygular ve heyecan artıyor.