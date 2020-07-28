29 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
29 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün eğitim ve kariyerde yeni plan ve araştırmalar içinde olabilirsiniz. Çevrenizden duygusal destekler, fikir ve tavsiyeler alabilir; başarılarınızla takdir görebilirsiniz. Akrabalar, aile büyükleri gündeminizde. Aşk ilişkilerinde duygular artabilir, heyecanlı durumlar olabilir.
Bugün, bir süredir size yük ve stres olan konu ve durumlardan özgürleşebilirsiniz. Yaşamın farklı alanlarında istek ve ihtiyaçlarınıza göre hareket edip, finansal konularda destek görebilirsiniz. Sürpriz hediyeler alabilirsiniz.
Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerden destek ve fayda görebilirsiniz. İletişim trafiğiniz artıyor. Duygu ve düşüncelerinizi daha açık ve dürüst dile getiriyorsunuz. Yeni tanışmalar, önemli görüşmeler olabilir. Duygular ve heyecan artıyor.
Bugün görev ve sorumluluklarınızı başarıyla yerine getirebilir, gün boyu daha hızlı hareket edebilirsiniz. Çalışma hayatınızda destek ve takdir görebilirsiniz. Finansal başarılar, riskli yatırımlardan kazançlar gündemde.
Bugün daha neşeli ve hareketli, sosyal olabilirsiniz. Dilek ve dualarınız gerçekleşebilir, kariyerde şansı yakalayabilirsiniz. Daha flörtöz olabileceğiniz gün boyu, sevme ve sevilme ihtiyacı artıyor. Oldukça keyifli bir gün.
Bugün enerjiniz ve mutluluğunuz bakış açınıza bağlı olarak artabilir, azalabilir. Derin düşünüp, olayların içyüzünü, arka planını keşfedebilirsiniz. Gizli gerçekleri öğrenebilirsiniz.
Bugün iletişim trafiğiniz artabilir, sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Çevrenizden fikir ve öneri almak farkındalığınızı arttırabilir. Kısa seyahatler, tatiller gündeminizde olabilir.
Bugün eğitim ve kariyerde başarı elde edebilir, mevcut başarılarınızla daha özgüvenli ve huzurlu hissedebilirsiniz. Kısa süreli baş ağrıları olabilir. Yaratıcı çalışmalar yapabilir, detay gerektiren çalışmaları tamamlayabilirsiniz.
Bugün sevindirici haberler alabilir, beklediğiniz netleşmelerin gerçekleşmesiyle rahatlayabilirsiniz. Başvurular sonuçlanabilir. İş ve eğitimdeki başarılarınızla konuşulabilirsiniz. Ek gelir ve kazanç adına teklifler alabilirsiniz.
Bugün saklı duygularınızı, içinizde tuttuğunuz beklentilerinizi dışa vurabilir; sabrettiğiniz konularda fevri çıkışlar yapabilirsiniz. Ya hep ya hiç gibi, duygusal patlamalar gibi aşırılıklardan kaçınma zamanı. İlahi destekler, ilahi şanslar görebilirsiniz. Sağlıkta şifa enerjisi çalışıyor.
Bugün sosyal ilişkileriniz öne çıkıyor. Karşınızdaki kişiler duygularını dile getirebilir, bir teklifle gelebilir.
İş hayatındaki ilişkilerde kontrollü olmalı.
Bugün iyimserlik ve ana odaklanmak motivasyonunuzu yükseltiyor. İş hayatında beklenen bir netleşme elde edilebilir, başvurularınızdan yanıtlar alabilir, sınavlarınızın sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Günlük yaşamın içerisinde küçük şanslarla karşılaşabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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