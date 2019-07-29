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29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

Bu hafta iki tane müjdeli haberimiz var. Birincisi artık Merkür retrosu 1 Ağustos'ta sona eriyor. Yine aynı gün Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Haftanın dikkat edilmesi gereken günü ise Cuma olacaktır.

29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda ailenizle ve evinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ailenize vakit ayırmak hem size hem onlara iyi gelecektir. Evinizle ilgili değişimler yapmak isteyebilirsiniz.

DEVAMI

BOĞA

boga

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına yoğun ve iletişim yönünüzün aktif olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Eğitim hayatınızla ilgili enerjinizi harcayabilirsiniz. Çalışma hayatında görüşmeleriniz tüm vaktinizi alabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda maddiyatınıza odaklanabilirsiniz. Maaşınız, gelirleriniz ile ilgili artışlar yaşayabilirsiniz. Değerli eşyalara düşkün olmanız maddi olarak sizi bu hafta yorabilir. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda tek yapmanız gereken kendinize vakit ayırmak olmalıdır. Güzelliğinizle ilgili değişimler yapabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda psikolojik olarak durgun olabilirsiniz. Geçmişteki olayları düşünmek size bir şey kazandırmayacaktır. Çünkü bu hafta sizlerin haftası olacak. DEVAMI

BAŞAK

basak

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Güzel haberler alabilirsiniz. Çevrenizde insanlar sizi parmağıyla gösteriyor olabilir. Başarılarınız dilden dile konuşulabilir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ve geleceğe yönelik kararlarınız ön planda olacaktır. Elde ettiğiniz başarılarla yeni iş teklifleri alabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda seyahatlere vaktinizi ayırabilirsiniz. Gelecekle ilgili de planlar yapabilirsiniz. Akademik konularınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışıyla ilgili başvuranlarınızda önemli adımlar atabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda ödemeleriniz, kredileriniz, maddi işlemleriniz vaktinizi alabilir. Mirasla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizin maddi koşullarında da artış olabilir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda evlilik ve ilişki hayatınız gündemde olacaktır. Sevdiğinizden romantik davranışlar görebilirisiniz. Duygularınızı gizlemek yerine siz de açığa vurmalısınız. DEVAMI

KOVA

kova

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda çalışma hayatınız, sağlığınız, evcil hayvanınız öncelikli olarak vaktinizi alabilir. Mantığını dinleyen bir burç olarak bu hafta duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına aşkla başlıyor olacaksınız. Pazartesi öğleden sonra aşk hayatınızda güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Şansınız da açık olacak. Çocuğunuzla ilgili konularda pozitif etkiler altında olacaksınız. DEVAMI

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