29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda ailenizle ve evinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ailenize vakit ayırmak hem size hem onlara iyi gelecektir. Evinizle ilgili değişimler yapmak isteyebilirsiniz.

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BOĞA

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına yoğun ve iletişim yönünüzün aktif olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Eğitim hayatınızla ilgili enerjinizi harcayabilirsiniz. Çalışma hayatında görüşmeleriniz tüm vaktinizi alabilir. DEVAMI

İKİZLER

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda maddiyatınıza odaklanabilirsiniz. Maaşınız, gelirleriniz ile ilgili artışlar yaşayabilirsiniz. Değerli eşyalara düşkün olmanız maddi olarak sizi bu hafta yorabilir. DEVAMI

YENGEÇ

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda tek yapmanız gereken kendinize vakit ayırmak olmalıdır. Güzelliğinizle ilgili değişimler yapabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda psikolojik olarak durgun olabilirsiniz. Geçmişteki olayları düşünmek size bir şey kazandırmayacaktır. Çünkü bu hafta sizlerin haftası olacak. DEVAMI