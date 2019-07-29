29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda ailenizle ve evinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ailenize vakit ayırmak hem size hem onlara iyi gelecektir. Evinizle ilgili değişimler yapmak isteyebilirsiniz.
BOĞA
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına yoğun ve iletişim yönünüzün aktif olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Eğitim hayatınızla ilgili enerjinizi harcayabilirsiniz. Çalışma hayatında görüşmeleriniz tüm vaktinizi alabilir. DEVAMI
İKİZLER
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda maddiyatınıza odaklanabilirsiniz. Maaşınız, gelirleriniz ile ilgili artışlar yaşayabilirsiniz. Değerli eşyalara düşkün olmanız maddi olarak sizi bu hafta yorabilir. DEVAMI
YENGEÇ
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda tek yapmanız gereken kendinize vakit ayırmak olmalıdır. Güzelliğinizle ilgili değişimler yapabilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda psikolojik olarak durgun olabilirsiniz. Geçmişteki olayları düşünmek size bir şey kazandırmayacaktır. Çünkü bu hafta sizlerin haftası olacak. DEVAMI
BAŞAK
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Güzel haberler alabilirsiniz. Çevrenizde insanlar sizi parmağıyla gösteriyor olabilir. Başarılarınız dilden dile konuşulabilir. DEVAMI
TERAZİ
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ve geleceğe yönelik kararlarınız ön planda olacaktır. Elde ettiğiniz başarılarla yeni iş teklifleri alabilirsiniz. DEVAMI
AKREP
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda seyahatlere vaktinizi ayırabilirsiniz. Gelecekle ilgili de planlar yapabilirsiniz. Akademik konularınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışıyla ilgili başvuranlarınızda önemli adımlar atabilirsiniz. DEVAMI
YAY
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda ödemeleriniz, kredileriniz, maddi işlemleriniz vaktinizi alabilir. Mirasla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizin maddi koşullarında da artış olabilir. DEVAMI
OĞLAK
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda evlilik ve ilişki hayatınız gündemde olacaktır. Sevdiğinizden romantik davranışlar görebilirisiniz. Duygularınızı gizlemek yerine siz de açığa vurmalısınız. DEVAMI
KOVA
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına başladığınızda çalışma hayatınız, sağlığınız, evcil hayvanınız öncelikli olarak vaktinizi alabilir. Mantığını dinleyen bir burç olarak bu hafta duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
29 Temmuz-4 Ağustos haftasına aşkla başlıyor olacaksınız. Pazartesi öğleden sonra aşk hayatınızda güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Şansınız da açık olacak. Çocuğunuzla ilgili konularda pozitif etkiler altında olacaksınız. DEVAMI
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