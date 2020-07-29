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29 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 5 bin 659'a yükseldi. Son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bakan Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek." ifadesini kullandı. İşte 29 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

29 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

29 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu. Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu.

Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,4 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. http://covid19.saglik.gov.tr"
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