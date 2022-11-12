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  4. 3,4 milyon dolar değerinde! 192 tarihi eseri Pakistan'a iade edildi

3,4 milyon dolar değerinde! 192 tarihi eseri Pakistan'a iade edildi

12.11.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Pakistan'ın New York Konsolosluğunda düzenlenen etkinlikte 3,4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri teslim etti. Parçalar arasında "Buda’nın aydınlanmış formu Maitreya’yı temsil eden Gandharan heykeli" de bulunuyor.

3,4 milyon dolar değerinde! 192 tarihi eseri Pakistan'a iade edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Manhattan Savcılığının Hint-Amerikan tarihi eser kaçakçısı Subhash Kapoor’a yönelik soruşturması sonucu Pakistan’dan kaçırılan tarihi eserlere ulaşıldı.

Pakistan'ın New York Konsolosluğunda düzenlenen etkinlikte, 3,4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eser, bu ülkenin yetkililerine teslim edildi.

O ESER DE VAR

Parçalar arasında "Buda’nın aydınlanmış formu Maitreya’yı temsil eden Gandharan heykeli" de bulunuyor. Bu tarihi eserlerin, Pakistan'da neolitik döneme ait arkeolojik sit alanından yağmalandığı belirtiliyor.

Tarihi eser kaçakçısı Kapoor, 2011'de Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda yakalanmış ve Hindistan'a iade edilmişti. O tarihten bu yana cezaevinde olan Kapoor, geçen hafta suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapisle cezalandırılmıştı. (AA)

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