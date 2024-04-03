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  4. 3,5 milyon TL değerinde altın ayakkabılarından çıktı! Şüphe üzerine durduruldular...

3,5 milyon TL değerinde altın ayakkabılarından çıktı! Şüphe üzerine durduruldular...

03.04.2024 09:40
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Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

3,5 milyon TL değerinde altın ayakkabılarından çıktı! Şüphe üzerine durduruldular...

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

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PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3,5 MİLYON LİRA

Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu.

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Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Altın ayakkabı kaçak
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