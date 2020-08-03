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  4. 3 Ağustos 2020 On Numara çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranı

3 Ağustos 2020 On Numara çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 21:47 | Son Güncelleme

On Numara’nın ilk çekilişi 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 20:00’da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 1, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 25, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 59, 61, 65, 68, 69, 73, 78 oldu. 10 bilen çıkmadığından 140 Bin 427 TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

3 Ağustos 2020 On Numara çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranı

Çekilişte 9 bilen 19 kişi 3.888,55 TL, 8 bilen 355 kişi 260,10 TL, 7 bilen 3.357 kişi 52,25 TL ve 6 bilen 21.692 kişi 8,50 TL, hiçbir numara bilemeyen 36.993 kişi ise 6,95 TL ikramiyeye hak kazandı.

On Numara, Pazartesi günleri saat 20:00’da çekiliyor.

MİLLİ PİYANGO ONLINE ON NUMARA SONUÇ EKRANI

ON NUMARA OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara ’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL.

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