Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümet olarak engelli haklarını en önemli meselelerimizden biri olarak gördük." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Keçiören'de düzenlenen "Engelsiz Türkiye" programına katıldı.

Hükümet ile bakanlık olarak engelli vatandaşlara güvendiklerini ve inandıklarını belirten Selçuk, engelliler konusunda hükümet politikalarını, AK Parti teşkilatlarının insan odaklı ve insan öncelikli yaklaşımına borçlu olduklarını söyledi.

Selçuk, engelli vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü görevi sağlayan ve çeşitli projeler üreten Engelliler Koordinasyon merkezlerinin çok önemli görevleri yerine getirdiklerini, vatandaşların istihdamından ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her türlü konuda aracılık ederek sosyal hayatın en önemli ayağını oluşturduklarını ifade etti.

Türkiye'nin engelli vatandaşlara verdiği değer ve sağladığı imkanlar konusunda dünyada örnek ülke konuma geldiğini bildiren Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak ve konunun birebir muhatabı olarak AK Parti teşkilatlarımızı hassas, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı canı gönülden, yürekten kutluyorum." diye konuştu.