3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişi canlı izleme linki!

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinden ilan ediliyor. Peki 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 4-5-7-18-20-22-23-30-31-38-42-44-45-47-55-57-58-59-63-74-75-78.

On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak. Çekilişi MP TV üzerinden canlı izlemek için, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayın. On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşmak için ise, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresine gidin.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.