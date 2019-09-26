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3 ayda 40 kilo verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Gaziantep’te fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olan kişi, 3 ayda 40 kilo verdi.Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Arif Nihat Özyurt, fazla kilolarından şikayetçiydi.

3 ayda 40 kilo verdi

Gaziantep’te fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olan kişi, 3 ayda 40 kilo verdi.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Arif Nihat Özyurt, fazla kilolarından şikayetçiydi. Kilolarından kurtulmak için arayışta bulunan Özyurt, ameliyat olmaya karar verdi. 3 buçuk ay önce mide ameliyatı olan Özyurt, ameliyatın ardından kilo vermeye başladı. 3 ayda 40 kilo vermeyi başaran Özyurt, 140 kilodan 100 kiloya düştüğünü söyledi. Ameliyattan önce sabah kahvaltılarında 4 ekmek yediğini, ameliyatın ardından yarım ekmeği zor yediğini ifade eden Özyurt, kilo verdiği için mutlu olduğunu söyledi.
Ameliyatın ardından diyet yaptığını ifade eden Özyurt, aşırı kilolarından kurtulduğu için daha sağlıklı olduğunu belirterek, “Kilolarımdan 6 yıldır şikayetçiydim. Bunun da sebebinin uyku apnesi olduğu tespit edildi. Bazı tetkiklerden sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatın ardından 3 aylık bir süreçte 40 kilo zayıfladım. Kilo verdikten sonra yürüyüşüm değişti. Uyku apnesi değişti. Ameliyattan sonraki ilk iki ayda kilo vermem hızlı oldu. Şu an normal kiloya doğru devam ediyoruz. Ameliyattan sonra porsiyonlar yarıdan daha aşağıya indi. Özellikle sebze yemeklerini yiyorum. Sabahları 4 tane ekmek yiyordum, şimdi de yarım tane bile yiyemiyorum. Aşırı kiloluyken giyim kıyafet konusunda sıkıntı çekiyordum. Şu an istediğim gömleği, pantolonu, ceketi rahatlıkla giyebiliyorum. Aşırı kilolu olanlara tavsiyem de kilolarından kurtulsunlar” dedi.

3 ayda 40 kilo verdi

3 ayda 40 kilo verdi

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