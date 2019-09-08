HABER

3 bin yıllık tarihi ile Frigya Vadisi yeniden canlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içinde bulunan, Friglerin MÖ 900-600 yıllarındaki antik mirasının yer aldığı Frigya Vadisi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11 bin 122 hektarlık alanda başlatılan düzenleme ve canlandırma çalışmaları hız kazandı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Bakanlığımızca yürütülen projenin tamamlanmasıyla, binlerce yıllık tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri barındıran Frigya Vadisi, daha çok ziyaretçinin gezeceği Anadolu'nun en büyük açık hava müzelerinden biri haline dönüştürülecek" - "Ziyaretçi Karşılama Merkezi içerisinde yapılacak sergi salonu, gelen ziyaretçilere Frig uygarlığının panoramik olarak sunumunu sağlayacak ve bölgenin tanıtımı noktasında önemli bir eksikliği tamamlayacak"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içinde bulunan, yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşan peri bacaları ile doğal bir müze görünümünde olan yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında canlandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın vizyon projelerinde ve Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planları kapsamında yer alan "Frigya Vadilerinin Anadolu'nun Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi, Çevre ve Medeniyet Projesi"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üç ilin sınırları içinde bulunan ve Friglerin izlerini taşıyan Frigya Vadisi'nin doğal değerlerinin ön plana çıkarılarak yeniden düzenlenmesi için 2017 yılında harekete geçildiğini anımsatan Kurum, etaplar halinde yürütülecek projenin birinci etabı kapsamında fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, bu kapsamda yürütülen çalışmaların birinci etabının 2018'de başlatıldığını hatırlattı.

Proje kapsamında yürütülen tüm çalışmaların hız kazandığını belirten Kurum, "Projeyle, Friglerin MÖ 900-600 yıllarındaki antik mirasının yer aldığı Frigya Vadisi'nin bütüncül koruma, kullanma dengesi gözetilerek yeniden canlandırılması ve doğal değerlerin ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Bakanlığımızca yürütülen projenin tamamlanmasıyla, binlerce yıllık tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri barındıran Frigya Vadisi, daha çok ziyaretçinin gezeceği Anadolu'nun en büyük açık hava müzelerinden biri haline dönüştürülecek." dedi.

- "El değmemiş peri bacaları ile doğal bir müze görünümünde"

Bakan Kurum, Frigya Vadisi'nin yaklaşık 529 bin 632 hektarlık toplam alanından 11 bin 122 hektarlık bölümünde, vadinin doğal özelliği korunarak çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Yapılan çalışmalarla, binlerce yıllık tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri barındıran Frigya Vadisi'nin bu değerlerinin korunmasının hedeflendiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Frig Kültür Yolu'nun üç ayrı rotasından biri olan Afyonkarahisar girişi, Seydiler beldesi ve Karakaya köyü sınırlarından başlıyor. İscehisar sınırlarında kalan Frig Kültür Yolu'nun toplam uzunluğu 45 kilometre. Seydiler bölgesi, Frig uygarlığından başlayarak Roma, Bizans, Selçuklular, Osmanlı ve son dönem eserlerinin yanında, yüzyıllar boyunca rüzgar, yağmur gibi etkilerle oluşmuş el değmemiş peri bacaları ile doğal bir müze görünümünde. Güzergah üzerinde yer alan yerleşim birimleri kültür varlıkları yönünden oldukça zengin. Kaleler, kiliseler, peri bacaları, kaya yerleşimleri, mezar odaları, şapeller, Seydiler, Karakaya, Olukpınar, Çatağıl, Doğlat, Alanyurt ve Selimiye gibi yerleşim birimlerine dağılmış durumda."

- "Antik mermer ocakları bölgenin önemini bir kat daha arttırmakta"

Kurum, Frigya bölgesine yakın antik mermer ocaklarının bölgenin önemini bir kat daha arttırdığını ifade etti.

Afyonkarahisar'a bağlı İscehisar ilçesi, Seydiler beldesi, Kırkinler mevkiinde olan 1'nci Etap Proje Sahası'nın Ankara-İzmir Karayolu üzerinde önemli bir noktada bulunduğunu aktaran Kurum, bu durumun saatlik mola turizminin günübirlik turizme dönüştürülmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yapımında sona gelinen Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin Kırkinler Manastırı'na 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde olmasının gelen turistler için bir cazibe olacağına dikkati çeken Kurum, "Ziyaretçi Karşılama Merkezi içerisinde yapılacak sergi salonu, gelen ziyaretçilere Frig uygarlığının panoramik olarak sunumunu sağlayacak ve bölgenin tanıtımı noktasında önemli bir eksikliği tamamlayacak." diye konuştu.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Tahtalı'da yamaç paraşütü keyfiTahtalı'da yamaç paraşütü keyfi
Köye saray gibi otelKöye saray gibi otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Medeniyet Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Frigya Vadisi

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü! İşte operasyonda son durum!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.