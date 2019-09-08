3 bin yıllık tarihi ile Frigya Vadisi yeniden canlanıyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içinde bulunan, yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşan peri bacaları ile doğal bir müze görünümünde olan yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında canlandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın vizyon projelerinde ve Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planları kapsamında yer alan "Frigya Vadilerinin Anadolu'nun Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi, Çevre ve Medeniyet Projesi"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üç ilin sınırları içinde bulunan ve Friglerin izlerini taşıyan Frigya Vadisi'nin doğal değerlerinin ön plana çıkarılarak yeniden düzenlenmesi için 2017 yılında harekete geçildiğini anımsatan Kurum, etaplar halinde yürütülecek projenin birinci etabı kapsamında fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, bu kapsamda yürütülen çalışmaların birinci etabının 2018'de başlatıldığını hatırlattı.