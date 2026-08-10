3 burç için 11 Ağustos'ta yeni dönem: Güçlü değişim başlıyor

11 Ağustos 2026 Salı günü gökyüzünde gerçekleşecek Mars-Kuzey Ay Düğümü üçgeni, astrolojik yorumlara göre bazı burçların hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. YourTango'da yayımlanan değerlendirmede, bu transitin değişim isteğini harekete geçireceği ve kişilerin hedefleri doğrultusunda daha kararlı adımlar atmasını destekleyeceği belirtiliyor. Bu enerjiden özellikle Koç, Yengeç ve Kova burçlarının etkileneceği ifade ediliyor.

1. KOÇ BURCU

11 Ağustos'ta gökyüzündeki hareketlilik Koç burçlarının özgüvenini güçlendirebilir. Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile oluşturduğu üçgen açıyla birlikte Koçların kendilerini daha güçlü ve kararlı hissetmesi bekleniyor. Astrolojik yoruma göre bu özgüven, onları hayatlarında atacakları bir sonraki büyük adıma yönlendirebilir.

Mars'ın Koç burcunun yönetici gezegeni olması da bu dönemi daha dikkat çekici hale getiriyor. Koçlar sahip olduklarından daha fazlasını istemenin bencillik olmadığını fark ederek kendi değerlerinin daha fazla farkına varabilir. Bu nedenle 11 Ağustos, hedeflerin peşinden gitmek ve yeni fırsatları değerlendirmek açısından önemli bir gün olarak yorumlanıyor.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için ise 11 Ağustos'un yeni bir fırsat getirebileceği belirtiliyor. Mars-Kuzey Ay Düğümü üçgeninin etkisiyle daha önce fark edilmeyen bazı olasılıkların görünür hale gelmesi ve Yengeçlerin yeni bir adım atmaya hazır hissetmesi bekleniyor.

Karşılarına çıkan bir fırsat uzun süredir bekledikleri bir gelişme gibi görünebilir. Ancak astrolojik değerlendirmede Yengeçlerin bu süreçte fazla düşünerek fırsatı kaçırmamaları gerektiği vurgulanıyor. Önlerine çıkan seçeneği değerlendirmeleri, ancak gereğinden fazla sorgulamayarak harekete geçmeleri öneriliyor.

3. KOVA BURCU

Kova burçları ise fırsatların kendilerine gelmesini beklemek yerine onları yaratma eğilimleriyle öne çıkıyor. 11 Ağustos'taki gökyüzü hareketinin bu özelliklerini daha da güçlendirebileceği ifade ediliyor.

Ancak Kova burçlarının zaman zaman fazla düşünerek harekete geçmekte gecikebildiği belirtiliyor. Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile üçgen açısı sırasında bu alışkanlığı geride bırakmaları ve akıllarındaki fikirleri hayata geçirmek için daha hızlı davranmaları tavsiye ediliyor.