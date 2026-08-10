KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji

3 burç için 11 Ağustos'ta yeni dönem: Güçlü değişim başlıyor

Astrolojiye göre 11 Ağustos 2026'da Mars ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki üçgen açı, üç burç için önemli bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Koç, Yengeç ve Kova burçlarının cesaret, fırsat ve başarı konusunda daha güçlü bir enerji hissedeceği öne sürülüyor.

3 burç için 11 Ağustos'ta yeni dönem: Güçlü değişim başlıyor
Nilgün Arabacı

11 Ağustos 2026 Salı günü gökyüzünde gerçekleşecek Mars-Kuzey Ay Düğümü üçgeni, astrolojik yorumlara göre bazı burçların hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. YourTango'da yayımlanan değerlendirmede, bu transitin değişim isteğini harekete geçireceği ve kişilerin hedefleri doğrultusunda daha kararlı adımlar atmasını destekleyeceği belirtiliyor. Bu enerjiden özellikle Koç, Yengeç ve Kova burçlarının etkileneceği ifade ediliyor.

1. KOÇ BURCU

11 Ağustos'ta gökyüzündeki hareketlilik Koç burçlarının özgüvenini güçlendirebilir. Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile oluşturduğu üçgen açıyla birlikte Koçların kendilerini daha güçlü ve kararlı hissetmesi bekleniyor. Astrolojik yoruma göre bu özgüven, onları hayatlarında atacakları bir sonraki büyük adıma yönlendirebilir.

Mars'ın Koç burcunun yönetici gezegeni olması da bu dönemi daha dikkat çekici hale getiriyor. Koçlar sahip olduklarından daha fazlasını istemenin bencillik olmadığını fark ederek kendi değerlerinin daha fazla farkına varabilir. Bu nedenle 11 Ağustos, hedeflerin peşinden gitmek ve yeni fırsatları değerlendirmek açısından önemli bir gün olarak yorumlanıyor.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için ise 11 Ağustos'un yeni bir fırsat getirebileceği belirtiliyor. Mars-Kuzey Ay Düğümü üçgeninin etkisiyle daha önce fark edilmeyen bazı olasılıkların görünür hale gelmesi ve Yengeçlerin yeni bir adım atmaya hazır hissetmesi bekleniyor.

Karşılarına çıkan bir fırsat uzun süredir bekledikleri bir gelişme gibi görünebilir. Ancak astrolojik değerlendirmede Yengeçlerin bu süreçte fazla düşünerek fırsatı kaçırmamaları gerektiği vurgulanıyor. Önlerine çıkan seçeneği değerlendirmeleri, ancak gereğinden fazla sorgulamayarak harekete geçmeleri öneriliyor.

3. KOVA BURCU

Kova burçları ise fırsatların kendilerine gelmesini beklemek yerine onları yaratma eğilimleriyle öne çıkıyor. 11 Ağustos'taki gökyüzü hareketinin bu özelliklerini daha da güçlendirebileceği ifade ediliyor.

Ancak Kova burçlarının zaman zaman fazla düşünerek harekete geçmekte gecikebildiği belirtiliyor. Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile üçgen açısı sırasında bu alışkanlığı geride bırakmaları ve akıllarındaki fikirleri hayata geçirmek için daha hızlı davranmaları tavsiye ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Psikolog açıkladı: İlişkinin sona yaklaştığını gösteren 5 işaretPsikolog açıkladı: İlişkinin sona yaklaştığını gösteren 5 işaret
194 yaşına kadar yaşamanın sırrı bulundu!194 yaşına kadar yaşamanın sırrı bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Astroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.