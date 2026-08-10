Psikolog açıkladı: İlişkinin sona yaklaştığını gösteren 5 işaret

İlişkilerde yaşanan tartışmalar sırasında kullanılan bazı ifadeler, sorunun kendisinden çok iletişim biçimi nedeniyle dikkat çekebiliyor. Harvard eğitimli klinik psikolog, özellikle beş cümlenin sürekli kullanılması halinde ilişkide sağlıklı iletişimin ve karşılıklı sorumluluk alma becerisinin sorgulanması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre sağlıklı bir ilişkide tarafların birbirlerinin ihtiyaçlarını dinlemesi, gerektiğinde davranışlarını gözden geçirmesi ve sorunların çözümü için uzlaşmaya açık olması önem taşıyor. Ancak bazı ifadeler, tartışma sırasında sorumluluktan kaçınmak veya karşı tarafın yaşadığı sorunu önemsizleştirmek için kullanılabiliyor.

1. 'BEN BÖYLEYİM İŞTE'

Psikoloğun dikkat çektiği ilk ifade "Ben böyleyim" oluyor. Bu söz, kişinin davranışını değiştirmeye veya üzerinde çalışmaya kapalı olduğunu gösterebiliyor. Uzman, kişinin kendisini tanımlayan bir özelliğinden söz etmesinin tek başına sorun olmadığını, ancak rahatsızlık yaratan bir davranışın değiştirilemeyeceğini kesin biçimde savunmasının ilişkide ilerlemeyi zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Bu durumda karşı tarafa, "Senden farklı biri olmanı istemiyorum. Sadece bu davranış biçimini değiştirmeni istiyorum" şeklinde yaklaşılabileceği ifade ediliyor.

2. 'ÇOK HASSASSIN'

İkinci dikkat çeken ifade ise "Çok hassassın". Bu sözün, kişinin yaşadığı duyguyu veya karşılaştığı davranışın kendisi üzerindeki etkisini küçümsemek amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda tartışmanın odağının kişinin verdiği tepkiye kaydırılabileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanın önerdiği yaklaşım ise yaşanan iki konuyu birbirinden ayırmak. Buna göre, "Nasıl tepki verdiğimi, senin yaptıklarını konuştuktan sonra konuşabiliriz" şeklinde bir yanıt verilebilir.

3. 'ZATEN ÖZÜR DİLEDİM'

Üçüncü ifade "Zaten özür diledim". Özrün tek başına sorunun çözümü anlamına gelmediğini belirten uzman, bazı durumlarda bu ifadenin tartışmayı sonlandırmak için kullanılabileceğini söylüyor. Özellikle aynı davranışın tekrarlanması halinde yalnızca özür dilemek yerine bundan sonra neyin değişeceğinin konuşulması gerektiği vurgulanıyor.

Bu noktada "Özür dilediğini duyuyorum, bundan sonra neyin değişeceğini bilmem gerekiyor" şeklinde bir yaklaşım öneriliyor.

4. 'AMA BEN SENİN İÇİN ÇOK ŞEY YAPIYORUM'

Dördüncü olarak "Senin için zaten çok şey yapıyorum" ifadesi gösteriliyor. Bu sözün, mevcut sorunu tartışmak yerine kişinin ilişkide yaptığı diğer şeyleri öne çıkararak konuyu değiştirebileceği belirtiliyor.

Bunun bir başka biçiminin ise "Başkalarının partnerleri senden çok daha kötü" şeklindeki karşılaştırmalar olduğu ifade ediliyor. Uzman, geçmişte yapılan iyiliklerin mevcut bir davranıştan kaynaklanan sorunu ortadan kaldırmadığını belirterek, kişinin rahatsız olduğu konuyu doğrudan dile getirmesinin önemli olduğunu söylüyor.

'BUNU HEP YAPIYORSUN'

Beşinci ifade ise "Sen bunu hep yapıyorsun". Bu cümlenin, belirli bir olay üzerine yaşanan tartışmayı kişinin genel karakterine yönelik bir eleştiriye dönüştürebileceği belirtiliyor. Böylece mevcut olayın ne olduğundan uzaklaşılarak kişinin "hep sorun çıkaran", "negatif" veya "aşırı tepkili" biri olduğu fikri öne çıkarılabiliyor.

Uzman, böyle bir durumda tartışmayı yeniden yaşanan olaya çekmek için "Önce bu akşam ne olduğunu konuşalım, daha sonra bunun bir davranış kalıbı olup olmadığını değerlendirebiliriz" denilebileceğini ifade ediyor.