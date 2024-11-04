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3 burç kasım ayında çok şanslı! O tarihleri sakın kaçırmayın: Finansal kazanç yaşayabilirsiniz

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.11.2024 14:54
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Astroloji bilimini yakından takip edenler burç yorumlarını yakından takip ediyor. Burçlar yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak astrologlar tarafından yorumlanıyor. Hayatın her alanında var olan burçlar kişiyi, aşk, para ve sağlık gibi konularda etkileyebiliyor. Bu yıl kasım ayının en şanslı 3 burcu belli oldu. İşte kasım ayının şanslı burçları ve kaçırılmaması gereken tarihler...

3 burç kasım ayında çok şanslı! O tarihleri sakın kaçırmayın: Finansal kazanç yaşayabilirsiniz

2024 yılının sonuna doğru yaklaşılırken kasım ayının en şanslı 3 burcu yengeç, akrep ve balık olarak açıklandı.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU

Bu ayın başlangıcında çocuklar, kardeşler ya da öğrencilerinle ilgili olumlu gelişmler yaşayabilirsin. Devletle ilgili iş ve işlemlerinden olumlu sonuçlar alabilir ve bunu gündelik hayatına yansıtabilirsin. Özellikle kasımın ortasında 7 ve 13 Kasımda daha da görünür olacağın günler olabilir. Kasımın son haftası ise hayatına giren insanlarla kadersel bir takım olumlu olaylar yaşayabilir ve toplumsal görünürlüğünde olumlu etkiler alabilirsin. Özellikle 23-27 Kasım tarihlerinde bunu çok daha fazla hissedebilirsin.

AKREP BURCU

AKREP BURCU

Bu ayın ilk başlangıcında sahip olduğun fikirlerle ilgili daha fazla ön plana çıkabilir ve hayallerinin gerçekleştiğine şahit olabilirsin. O yüzden ay başlangıcında hep olumlu düşünceler geliştirmeye özen göstermelisin ki aklına gelenin başına geldiği olaylar yaşayabilirsin. Ay ortasında özellikle finansal kaynaklarınla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Özellikle 7 ve 13 Kasım’da bunu çok daha yoğun hissedebilirsin. Ay sonuna doğru sahip olduğun gelirler ve yaşam felsefenin hayatında daha da olumlu etki yarattığına şahit olabilirsin. Günlük ve iş hayatında sana kazanç sağlayacak bir takım değişimler yaşayabilirsin. Bu durumu özellikle 23-27 Kasım tarihleri arasında daha fazla hissedebilirsin.

BALIK BURCU

BALIK BURCU

Bu ayın başlangıcında eş ailesi, devletle ilgili işler, mahkeme konuları, yurt dışı iş ve işlemlerinde daha fazla fikirlerin ön plana çıkabilir. Bu alanlarla ilgili yaptığın girişimlerden olumlu sonuçlar alabilirsin. Özellikle işin içinde kardeş, çocuk ya da eş durumu varsa. İlahi sistem tarafından desteklendiğini fazlasıyla görebilirsin. Kasım ortasında özellikle 13-17 Kasım tarihlerinde bu durumların net sonuçlarını hayatına katabilirsin. Kasımın sonlarına doğru eşinin işi ya da kendi iş hayatınla ilgili olumlu gelişmler yaşamana bağlı olarak finansal kazanç noktasında da artışlar yaşayabilirsin.

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