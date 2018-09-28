"3. Bursa Doğa Sporları ve Turizmi Günleri" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bursa Doğa Sporları ve Turizmi Günleri" etkinliği başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen ve üç gün sürecek etkinliğin açılışında, kentin en büyük açık parkında bu organizasyonu yaptıklarını belirterek, farklı kültürlere kucak açan Bursa'nın sahip olduğu tarihi mirasla UNESCO dünya mirası listesini gururla taşıdığını ifade etti.

Kentin, doğanın tüm renklerini içinde barındıran zenginlikleriyle doğa sporlarına elverişli yerleri bulunduğuna işaret eden Aktaş, "Şehrimizin bu aktiviteyle özelliklerini çok daha ön plana çıkarmış olacağız." dedi.

Aktaş, etkinlikte dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, santranç ve atletizm gibi branşlarda faaliyetlerin yapılacağını kaydetti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, İl Temsilciliği ve Bursalı milli sporcuların katkılarıyla spor tırmanış yarışmasının da düzenleneceği etkinlikte, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi, Bursa İHH Acil Yardım Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personellerinin, alanındaki köprünün kemerlerinde tatbikatlar yapacağı bildirildi.

