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  4. 3 çocuk babası şahıs evinin kapısını kırıp girenler tarafından öldürüldü

3 çocuk babası şahıs evinin kapısını kırıp girenler tarafından öldürüldü

14.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Batman'da meydana geldi. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Cengiz Kılınç (33), evinin kapısını kıran kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

3 çocuk babası şahıs evinin kapısını kırıp girenler tarafından öldürüldü

Olay, dün saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı İluh Mahallesi 626’ncı Sokak’ta meydana geldi. Ailesi, yakınlarının yanında olan tekstil işçisi, evli ve 3 çocuk babası Cengiz Kılınç, evinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kılınç, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

KOMŞULAR BULDU

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Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç’ı yerde kanlar içinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, evde inceleme yapıp, komşuların ifadesine başvurdu. Komşularına gece 02.00 sıralarında silah sesleri duyduklarını söylemesi üzerine, çevredeki güvenlik kameralarının o saatlerdeki kayıtları incelemeye alındı. Cengiz Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Batman
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