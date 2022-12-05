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3 çocuk babasının feci sonu! Yeni aldığı traktörün altında kaldı...

05.12.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk babası olan 40 yaşındaki İsmail Meral, tomruk toplamak için yeni aldığı ve ilk kez kullandığı traktörüyle Kez Sırtları mevkine gitti. Meral, traktörle çektiği tomruklar ağaçlara takılınca müdahale etmek için araçtan indi. Müdahale sırasında üzerine devrilen traktörün altında kalan Meral, olay yerinde hayatını kaybetti.

3 çocuk babasının feci sonu! Yeni aldığı traktörün altında kaldı...

Kaza, akşam saatlerinde Üçtaş köyünde meydana geldi. Ormancı olduğu öğrenilen İsmail Meral (40), traktörüyle tomruk toplamak için Kez Sırtları mevkine gitti. Traktörün arkasına bağlayarak çektiği tomruğun ağaçlara ve taşlara takılması nedeniyle duruma müdahale eden Meral, traktörün devrilip ters dönmesi sonucu altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

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İLK KEZ KULLANMIŞ

2 erkek ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen İsmail Meral’in cansız bedeni otopsi için Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılırken, tomruk toplamak için kullandığı traktörü bugün aldığı ve ilk kez kullandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
traktör kaza

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