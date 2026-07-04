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3 damlası bile çamaşır makinesindeki küfü söküyor! Çamaşır suyunu unutturacak yöntem

Evlerde en sık kullanılan beyaz eşyalardan biri olan çamaşır makineleri, zamanla nem ve yetersiz havalandırma nedeniyle küf ve kötü koku oluşumuna uygun bir ortam haline gelebiliyor. Uzmanlar, özellikle kapak lastiklerinde biriken küflerin yalnızca görüntü ve koku sorunu yaratmadığını, aynı zamanda bazı sağlık problemlerini de tetikleyebileceğini belirtti.

3 damlası bile çamaşır makinesindeki küfü söküyor! Çamaşır suyunu unutturacak yöntem
Mynet

Çamaşır makinelerinde görülen en yaygın şikayetlerden biri, cihaz çalışırken ortaya çıkan çürük yumurtayı andıran kötü kokular. Bunun yanı sıra kapak çevresindeki lastik contalarda oluşan siyah lekeler de sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu lekelerin temel nedeni, contaların kıvrımlarında biriken su ve nem.

KÜF SADECE ESTETİK BİR SORUN DEĞİL

Uzmanlar, çamaşır makinesinde oluşan küflerin hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor. Küf sporlarının özellikle astım hastalarında ve alerjik bünyeye sahip kişilerde çeşitli solunum yolu şikayetlerini artırabileceği belirtiliyor. Bu nedenle düzenli bakım yapılması ve küf oluşumunun erken dönemde önlenmesi büyük önem taşıyor.

3 damlası bile çamaşır makinesindeki küfü söküyor! Çamaşır suyunu unutturacak yöntem 1

ÇAMAŞIR SUYU YERİNE BEYAZ SİRKE

Küf temizliğinde birçok kişinin ilk tercihi çamaşır suyu olsa da uzmanlar bunun kalıcı bir çözüm sağlamayabileceğini belirtiyor. Çamaşır suyunun küfü yüzeyde geçici olarak görünmez hale getirdiği, ancak küfün tekrar oluşmasını tamamen engelleyemediği ifade ediliyor.

Buna karşılık beyaz sirkenin doğal asidik yapısı sayesinde küf oluşumunu azaltmaya yardımcı olabileceği ve daha güvenli bir alternatif olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, beyaz sirkenin özellikle kapak lastikleri ve nemin yoğun olduğu bölümlerde düzenli olarak kullanılmasının faydalı olabileceğini söylüyor.

3 damlası bile çamaşır makinesindeki küfü söküyor! Çamaşır suyunu unutturacak yöntem 2

BEYAZ SİRKE NASIL UYGULANMALI?

Bunun için temiz bir bez veya süngeri beyaz sirkeye batırıp lastik contaların kıvrımlı bölgelerini iyice silmek gerekiyor. Özellikle suyun birikme eğiliminde olduğu bölümlere dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. Daha yoğun küf oluşumu bulunan alanlarda ise sirkeye batırılmış kağıt havlu veya bezin sorunlu bölgenin üzerine yerleştirilip yaklaşık 30 dakika ila 1 saat bekletilmesi öneriliyor. Ardından bölge temiz bir bezle silinerek kurulanıyor.

Uzmanlar ayrıca makine kazanına yaklaşık 2 su bardağı beyaz sirke eklenip boş şekilde yüksek sıcaklıkta bir yıkama programı çalıştırılmasının da içeride oluşan kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Temizlik sonrasında lastik contaların kuru bırakılması büyük önem taşıyor. Her yıkamadan sonra kapak lastiğinde kalan suyun bezle alınması ve makine kapağının birkaç saat açık bırakılması, küf oluşumunu önlemeye yardımcı olabiliyor.

3 damlası bile çamaşır makinesindeki küfü söküyor! Çamaşır suyunu unutturacak yöntem 3

EVİNİZDE KÜF OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER

Uzmanlara göre küf sorunu yalnızca çamaşır makineleriyle sınırlı kalmayabiliyor. Evde küf oluşumuna işaret edebilecek bazı belirtiler şöyle sıralanıyor:

  • Duvarlarda veya fayans aralarında oluşan siyah, yeşil ya da beyaz lekeler
  • Sürekli hissedilen rutubet ve nem kokusu
  • Camlarda sık sık oluşan buğulanma ve yoğuşma
  • Boya kabarmaları veya duvar kağıtlarında dökülmeler
  • Nedeni açıklanamayan hapşırık, öksürük ve alerjik belirtiler
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Anahtar Kelimeler:
küf çamaşır makinesi
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