3. doz aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma sayfası!

Bilim Kurulu Toplantısında alınan kararların açıklanmasının ardından 2 doz aşı olan vatandaşlar, 3. doz aşıyı olmak için nereden randevu alacağını araştırmaya başladı. 3. doz aşı randevusu MHRS ve e-Devlet üzerinden alınır. İşte e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma sayfası!
Vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen ve vatandşa doğru bilginin ulaşmasını sağlayan e-Devlet üzerinden aşı randevusu kolaylıkla alınabilir. Bunun için "https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-e-nabiz-kisisel-saglik-sistemi" adresine erişim sağlayınız.
Aynı zamanda aşı randevusu MHRS üzerinden de alınabilir. Bunun için, "https://www.mhrs.gov.tr/" adresine gidiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra "aşı randevusu al" kısmından randevu alınız.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada mRNA aşısı olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. doz aşı olmasının uygun olduğunu belirtti. 3. doz aşıların 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlayacağı açıklandı.
İki doz mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
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