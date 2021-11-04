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3. doz aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma sayfası!

04.11.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu Toplantısının ardından toplantıda alınan kararlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" başlığı ile yayınlanınca 3. doz aşı randevusunun nereden alınacağı merak konusu oldu. Aşı randevusu MHRS ve e-Devlet üzerinden alınabilir.

3. doz aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma sayfası!

Bilim Kurulu Toplantısında alınan kararların açıklanmasının ardından 2 doz aşı olan vatandaşlar, 3. doz aşıyı olmak için nereden randevu alacağını araştırmaya başladı. 3. doz aşı randevusu MHRS ve e-Devlet üzerinden alınır. İşte e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma sayfası!

E-DEVLET VE MHRS AŞI RANDEVUZU ALMA SAYFASI

Vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen ve vatandşa doğru bilginin ulaşmasını sağlayan e-Devlet üzerinden aşı randevusu kolaylıkla alınabilir. Bunun için "https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-e-nabiz-kisisel-saglik-sistemi" adresine erişim sağlayınız.

Aynı zamanda aşı randevusu MHRS üzerinden de alınabilir. Bunun için, "https://www.mhrs.gov.tr/" adresine gidiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra "aşı randevusu al" kısmından randevu alınız.

3. doz aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma sayfası!

3. DOZ RANDEVU SİSTEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada mRNA aşısı olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. doz aşı olmasının uygun olduğunu belirtti. 3. doz aşıların 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlayacağı açıklandı.

KİMLER BİONTECH 3. DOZ AŞISI OLACAK?

İki doz mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

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Fahrettin Koca Aşı
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