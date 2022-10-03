3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklerken sonuçlar web sitesinde yayımlandı. Peki 3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu?

3 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapıldı. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

Kazanan numaralar ise şu şekilde:

21-25-35-65-78-90-32-74

3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

