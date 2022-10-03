HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

03.10.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 3 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşti. Peki 3 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklerken sonuçlar web sitesinde yayımlandı. Peki 3 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu?

3 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapıldı. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

Kazanan numaralar ise şu şekilde:
21-25-35-65-78-90-32-74

3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın sözleri o ülkenin gündemini belirledi! "Geriye sadece Türkiye kaldı"Erdoğan'ın sözleri o ülkenin gündemini belirledi! "Geriye sadece Türkiye kaldı"
Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar varBorsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar var
Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

İmzalar atıldı! Türkiye ile o ülke arasında yeni dönem başladı

İmzalar atıldı! Türkiye ile o ülke arasında yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.