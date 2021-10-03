3 Ekim Pazar günlük burç yorumları! Enerjiniz değişken olabilir ve planlar aksayabilir

Aşk ilişkilerinde bir teklif alınabilir. Arkadaş ortamınızdan ise duygusal teklifler alabilirsiniz. Detaycı düşünerek abartılara gidebilirsiniz. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında dinlenme isteği, çocuklarla keyifli vakitler ön planda olmaya devam edebilir. Öğleden sonra önemli bir tanışma yaşayabilir, kalabalık ortamlara dahil olabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Öğleden sonra finansal konulara dair fikir alışverişleri yapabilir, yaşamınızda ne isteyip ne istemediğinize karar verebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında planlarınız değişebilir veya ulaşımda gecikmeler, kısa süreli aksamalar olabilir. Öğleden sonra aile üyeleriyle kalabalık davetler verebilir, ev içerisinde kutlama ve organizasyon yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iştanız açılabilir, abartılara gidebilirsiniz. Öğleden sonra gün içerisinde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kısa veya uzun vadeli yeni planlamalar içine girebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Öğleden sonra aile ilişkilerinizde daha yardımsever, anlayışlı olabilirsiniz. Kariyer ve gelecekle ilgili konularda birden fazla alternatif arasında bir seçim yapabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında daha neşeli ve pozitif olabilirsiniz. Öğleden sonra gelecek beklentileriniz, gelecek kaygıları veya hayaller öne çıkabilir. Ruh haliniz ve enerjiniz daha sık değişebilir.

ASLAN

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Öğle saatine kadar dinlenme, rahat hareket etme isteğiniz artabilir. Enerjiniz daha değişken olabilir veya planlar aksayabilir. Öğleden sonra ise birikim, ödeme konularıyla ilgili düzenlemeler içine girebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında ebeveynlerinizle ilgilenebilir, çocuklarınıza ve ailenize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra ise kalabalık davetler, organizasyonlar içerisinde bulunabilirsiniz. Detaycı düşünerek abartılara gidebilirsiniz, dikkat.

YAY

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Gün içinde kadersel deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Öğle saatine kadar daha keyifli enerjiler, öğleden sonra daha çok sık değişen, anlık gelişen durumlara işaret ediyor. Akıl ve mantık, gerçekçilik öne çıkarken duygulardan uzak kalmaya meyillisiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında halsizlik, dinlenme ihtiyacı öne çıkabilir. Öğleden sonra ise önemli bir yolculuk gündemi ortaya çıkabilir. Aşk ilişkilerinde bir teklif alınabilir. Arkadaş ortamınızdan ise duygusal teklifler alabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde daha gerçekçi ve akılcı davranma eğiliminiz artacak. Olaylara, ilişkilere ve durumlara kar-zarar hesabıyla bakabilirsiniz. Maddi kaygılar olabilir. Harcamalarda aşırılığa dikkat.

BALIK

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkiler, insanların size yaklaşımları ön planda olacaktır. Birden fazla iletişim ve görüşme trafiği içinde olabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir seçim ve karar içine girebilir, taşınmaya dair araştırmalar yapabilirsiniz.

