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3 Ekim Şans Topu sonuçları: 5 +1 bilen bir kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira ikramiye kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

3 Ekim Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 903. hafta Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Şans Topu geçen hafta devir etmişti ve bu yüzden devirli ikramiyeyi kazandıracak haftanın şanslı numaraları merak ediliyordu. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın talihlisi belli oldu. 5+1 bilen bir kişi devirli ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye verileri detayları...

3 Ekim Şans Topu sonuçları: 5 +1 bilen bir kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira ikramiye kazandı

3 Ekim Şans Topu sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 903. hafta Şans topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı 5+1 sayıları belirlendi. Geçen hafta devir eden ve ikramiyenin katlandığı Şans Topu sonuçları merakla bekleniyordu. MPİ resmi sitesinde yayınlanan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen bir kişi çıktı ve bir milyon 453 bin lira ikramiye kazandı. Şans Topu sonuçları, 903. haftanın sayıları ile ikramiye dağılımı miktarları haberimizde.

3 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 903'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 14, 24, 28 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 893 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 250 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 369 kişi 29 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 329 kişi 15 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 98 bin 367 kişi 3 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 269 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 221 bin 344 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 208 bin 365 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 26 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 254 lira 85 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

  1. HAFTA ŞANS TOPU SAYILARI : 20 - 23 - 25 - 29 - 30 + 3

Haftanın numaraları çekildikten sonra 902. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıktı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira 21 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 46 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 309 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 785 kişi 33 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 900 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 81 bin 569 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 54 bin 51 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 561 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 635 bin 7 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 930 bin 798 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 519 bin 50 lira 19 kuruş aktarıldı.

sans-topu

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

ŞANS TOPU'NDA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Şans Topu oyununda;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.
Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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