HABER
  4. 3 ev ekipler tarafından boşaltıldı! Zonguldak'ta heyelan alarmı!

3 ev ekipler tarafından boşaltıldı! Zonguldak'ta heyelan alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 00:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde şiddetli yağıştan meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Heyelan, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hasanoğlu Sokak’ta meydana geldi. 3 gündür davam eden şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Mahalle muhtarı ve çevre sakinleri durumu AFAD, polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaptı. AFAD ve belediye ekipleri heyelan nedeniyle tehlike altında kalan 3 evi boşaltarak bölgede güvenliği sağladı.

Meydana gelen olayla ilgili bilgi veren Bölüm Mahalle Muhtarı Gündüz Cora, “Şuan aşağıya iniş yolu tamamen kapandı. Kayma suyla beraber devam ediyor vatandaşlar mağdur. İnşallah yarın yetkililer gelir ne yapılacaksa onlar kararını verir. Biz de gecenin ilerleyen saatlerine kadar bekleyeceğiz” dedi.

Olayın meydana geldiği saatte evde olduğunu ifade eden mahalle sakini Nihat Aygün ise “Olay akşam saat 18.00 gibi başladı, bir saat kadar bir durma yaptı. Sonra tekrar devam etti. Şuan burada toplam 7 ev etkilendi ama bu gece sabaha karşı ne olur bilmiyoruz. Üst kısımda bir mezarlık var, tehlikeye girer mi girmez mi bilmiyorum. Çünkü kayma devam ediyor. Daha çok aşağıdaki evler sıkıntıda çünkü burada bulunan yığın aşağıya doğru gidiyor. Tehlikede olan 3 ev AFAD ve belediye tarafından boşaltıldı. İnşallah durur Belediye Başkanımız ve AFAD müdürümüz buradaydı. İnşallah durur şuan bir can kaybı yok. Tek tesellimiz bu." şeklinde konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Midyat'a şehit ateşi düştüMidyat'a şehit ateşi düştü
Midyat'a şehit ateşi düştüMidyat'a şehit ateşi düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak heyelan

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!

Sağanak yağış Ordu'yu vurdu! Yollar göle döndü işyerlerini su bastı!

Sağanak yağış Ordu'yu vurdu!

Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma! 'Ayağım takıldı!'

Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

Adana’da köpek vahşeti! Dayısını parçalanmış halde buldu

Korkunç olay! Parçalanmış halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.