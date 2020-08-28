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3 günde ciğerleri temizlemeye yardımcı olan akciğer detoksu

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2020 08:21 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir solunum gerçekleştirebilmek için akciğerlerimizdeki toksinleri vücuttan atmak gerekmekte. Her nefeste soluduğunuz mikropların yanı sıra bir de sigara kullanıyorsanız hassas grupta yer alıyorsunuz. Akciğerlerden toksinleri atmak sağlıklı bir yaşam için son derece önemli.

3 günde ciğerleri temizlemeye yardımcı olan akciğer detoksu

Üç gün uygulayacağınız akciğer detoksu sayesinde akciğerlerinizdeki nikotin ve katran dahil tüm toksinlerden ciğerlerinizi arındırabilirsiniz. İşte yaşam kaynağımız olan akciğerlerin işlevsel ve düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak 3 günlük akciğer detoksu detayları.

AKCİĞER DETOKSU NASIL YAPILIR?

İlk olarak sabah kalkar kalmaz 300 ml ılık suya 2 adet limonun suyunu sıkın ve için. 20 dakika sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Her gün 300 ml taze sıkılmış ananas veya greyfurt suyu içmelisiniz. Antioksidan bakımından zengin olan bu iki meyvenin suyuna bir miktar maden suyu da ilave edebilirsiniz.

Akciğer detoksu boyunca taze meyve ve sebzelerden bolca destek alınıyor. Kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden önce üç gün boyunca 300 ml taze sıkılmış havuç suyu tüketilmeli. Öğle yemeğine eşlikçiniz ise pancar veya domates suyu olsun. Potasyum yönünden zengin bir sebze suyu öğle yemeğinin yanında içilmeli. Miktarı ise 400 ml.

Gece yatağa girmeden hemen önce ise 4 ml kızılcık suyu için. Kızılcık suyu akciğerlerdeki mikroplarla savaşan gerçek bir şifacıdır. Beslenmenize dahil ettiğiniz meyve ve sebze sularının yanı sıra birtakım öneriler de mevcut. Bir tencere kaynamış suyun içine 10 damla okaliptüs yağı ekleyin. Başınızı tencereye doğru yaklaştırın ve kafanızın üzerine büyük bir havlu örtük. Sıcak buharı soluyun. Yaklaşık 5 dakika her gün bu işlemi uygulayın. Her gün 20 dakika sıcak duş alın.

DİKKAT!
Akciğer detoksuna başlamadan iki gün önce süt ürünlerini tüketimini sonlandırmalısınız. Bir diğer kural ise detoksa başlamadan bir gece önce uyumadan bir fincan yeşil çay tüketmeniz.

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