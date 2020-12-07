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  4. 3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu

3 gündür arıyordu! Baba, oğlunu inşaatta ölü buldu

07.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
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Konya’da baba Mehmet Boylu, 3 gün önce polise kayıp başvurusu yaparak aradığı oğlu Oğuzhan Boylu'yu (19) bir inşaatın su ile dolu asansör boşluğunda ölü buldu. Gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Konya’da Mehmet Boylu, geçen cumartesi günü Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlu Oğuzhan Boylu'nun gece eve gelmediğini ve haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp gencin bulunması için çalışmasını sürdürürken baba Boylu da oğlunu gidebileceği bölgelerde aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Baba Boylu, bugün 12.30 sıralarında oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği Karakayış Caddesi'ndeki inşaata baktı. Asansör boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını fark etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Boylu'nun öldüğü belirlendi.

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KONYA2

Asansör boşluğuna düşmesi sonucu aldığı darbeyle mi veya sudan mı boğulduğu konusunun üzerinde durulan gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis, cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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