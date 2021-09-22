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  4. 3 gündür haber alınamıyordu! Telefon sinyali ile tespit ettiler: Arda'dan acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Telefon sinyali ile tespit ettiler: Arda'dan acı haber

22.09.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da kayıp başvurusu sonrasında 3 gündür aranan Arda Yurtsever'in ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Aydos Ormanı'nda ağaca asılı halde bulunan Arda'nın cesedi, hastane morguna götürüldü. 16 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili incelemelere devam ediliyor.

3 gündür haber alınamıyordu! Telefon sinyali ile tespit ettiler: Arda'dan acı haber

Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.

ÖCNE BİSİKLETİ ARDINDAN CESEDİ BULUNDU

AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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İHA

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