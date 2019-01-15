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3 gündür kayıptı, dere kenarında cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 01:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Zekeriya Akyol'un (31) cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.

3 gündür kayıptı, dere kenarında cesedi bulundu

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Zekeriya Akyol'un (31) cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.
Jandarma ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi'ndeki Değirmen Başı mevkiinde bir ceset olduğu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, dere kenarında 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin, 31 yaşındaki Zekeriya Akyol olduğu belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Akyol'un etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sele kapıldığı tahmin edilirken, Akyol'un 3 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Akyol ailesinin 3 gündür herhangi bir kuruma kayıp başvurusunda bulunmadığı öne sürüldü. Hayatını kaybeden Zekeriya Akyol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3 gündür kayıptı, dere kenarında cesedi bulundu

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