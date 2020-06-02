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3 günlük bebek alüminyum folyoya sarılıp sokağa atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 13:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, alüminyum folyoya sarılarak sokağa terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu. Korumaya alınan bebeği sokağa terk eden anne ve anneanne gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3 günlük bebek alüminyum folyoya sarılıp sokağa atıldı

Bolvadin ilçesindeki İmaret Mahallesi'nde boş arazide ağlayan bebek sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, alüminyum folyoya sarılmış yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Sağlık görevlileri bebeği alarak Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada görevliler tarafından bakıma alınıp tedavisi yapılan bebek, altı değiştirilip mama verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 3 günlük bebeği sokağa bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.

KARARI MAHKEME VERECEK

Yapılan çalışmalar sonucunda, bebeğin annesi olduğu tespit edilen İ.Y. ile anneannesi A.T., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan şüpheliler serbest bırakılırken, hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Mahkemenin vereceği karara göre bebeğin aileye mi yoksa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne mi teslim edileceği netlik kazanacak.

(DHA)

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