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3 günlük detoks diyeti listesi örneği: Detoks diyeti nasıl yapılır, ne işe yarar, kaç kilo verilir?

15.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normal şartlar altında vücut, çeşitli yöntemlerle almış olduğu toksinleri her gün bilhassa geceleri ve erken sabah saatlerinde kendi temizler. Fakat yaşın ilerlemesi ile beraber vücuttaki metabolik artıkların temizlenme potansiyelinde azalma meydana gelir. Bu durumlarda vücuttan toksinlerin atılması ve metabolizmanın hızlanması adına yapılan pek çok uygulama mevcuttur. Detoks diyeti de bunlardan biridir. Detoks diyeti nedir ve ne işe yarar?

3 günlük detoks diyeti listesi örneği: Detoks diyeti nasıl yapılır, ne işe yarar, kaç kilo verilir?

İçindekiler

  • Detoks diyeti nedir?
  • Detoks diyeti ne işe yarar?
  • Detoks diyeti nasıl yapılır?
  • 3 günlük detoks diyeti listesi örneği
  • 3 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir?

İnsan vücudunun kendi kendini toksinlerden temizleme ve arındırma görevi bulunur. Akciğerler, vücuda havadan gelen yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Cilt, çevrede yer alan toksinleri engellemeye çalışır. Karaciğer, böbrekler, lenf sistemi ve bağırsaklar, lenf sistemi de dolaşım sisteminde bulunan toksin maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Fakat hava kirliliği, sigara içmek, sağlıksız ve düzensiz beslenme alışkanlıkları ve buna benzer şartlarda bazen vücudun çabası yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda hafif egzersizler, meditasyon ve nefes çalışmalarıyla birlikte bunlara destek olacak sebze ve meyve suları ve hafif yemekler tüketilerek çeşitli detoks diyetleri uygulanır. Vücudun fiziksel ve zihinsel yorgunluğundan kurtulabilmesi ve bedenin toksinlerden arınması maksadıyla uygulanan detoks diyeti nedir?

Detoks diyeti nedir?

Detoks, genel anlamı itibarıyla vücuttaki toksinlerden kurtulmak için hazırlanan bir diyet programıdır. Pek çok detoks yöntemi vardır. Vücudun zararlı maddelerden arınması ve zayıflamak adına yapılan detoks ise meyve, sebze, meyve suyu ve sudan oluşan bir diyet programını içerir. Bazı detoks diyetleri aynı zamanda şifalı bitkileri, çayları ve çeşitli vücut takviyelerini de içerebilir. Aynı zamanda bu tür detoks diyetleri obezite, sindirim problemleri, bağışıklık sistemini etki edebilecek hastalıklar, iltihaplanmalar, alerji, şişkinlik ve kronik yorgunluk gibi bazı sağlık sorunlarının da çözümüne yardımcı olmaktadır.

Detoks diyeti ne işe yarar?

Detoks diyetinin bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Detoks diyeti faydalarından bazıları şu şekildedir:

  • Vücudu organik kirleticiler ve toksinlerden arındırır.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • Dolaşım sisteminin iyileşmesini sağlar.
  • Vücudun daha genç olmasını sağlar.
  • Vücuttaki enerji seviyesini arttırır.
  • Daha sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığı geliştirmeyi sağlar.

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Detoks diyeti nasıl yapılır?

Detoks diyetindeki maksat vücudun toksinlerden arındırması olduğundan dolayı detoks programında et, yağlı ve şekerli yiyecekler, işlenmiş hazır gıdalar ve kahve ya da çay gibi içerisinde kafein barındıran içecekler yer almaz. Detoks, temelde yalnızca sebze ve meyvelerden oluşur. Fakat bazı detokslara ilaveten yoğurt, kefir, balık ve buna benzer hayvansal kaynaklı besinlerle birlikte ceviz, badem gibi besinler de tercih edilir. Günlük tatlı ihtiyacı ise organik meyvelerden elde edilen meyve suları ile giderilir.

Yiyeceklerin doğru oranda ve doğru şekilde hazırlanarak tüketilmesi önemlidir. Detoks diyetleri genelde 2, 3, 5 ve 7 gün olmak üzere farklı şekillerde uygulanabilir. Bu durum vücuttaki toksin miktarına göre değişebilir. Detoks programlarında sigara, alkol, hazır gıda ve her türlü kimyasal maddenin vücuttan uzak tutulması esastır. Beslenmede organik gıdaların tüketilmesi tercih edilmektedir. Her diyet programının kişiye göre farklı etkileri bulunabilir. Bu programları uygulamadan önce mutlaka bir beslenme ve diyetetik uzmanından görüş alınması gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin rahatsızlıkları varsa bu diyetleri tek başına uygulamak yerine mutlaka uzman görüşü alarak yapması daha sağlıklı sonuçlar elde etmek adına önem taşır.

3 günlük detoks diyeti listesi örneği

Diyet listesi her birey için ayrı hazırlanmakla beraber örnek bir 3 günlük detoks diyeti listesi şu şekildedir:

Kahvaltı:

  • Kahvaltıdan hemen önce bir bardak detoks suyu içilir.
  • Küçük dilim yağsız beyaz bir peynir
  • 1 ya da 2 dilim kepekli veya tam tahıllı ekmek
  • Domates, salatalık ve yeşil sebzelerden hazırlanan bir salata
  • Yeşil çay veya başka bir bitki çayı

Ara öğün:

  • Mevsim meyvelerinden bir porsiyon
  • 6 adet ceviz ya da 1 avuç badem

Öğle yemeği:

  • Az bir zeytinyağı ile hazırlanmış sebze çorbası
  • Mevsim yeşilliklerinden yapılan bir porsiyon salata

Akşam yemeği:

  • Az zeytinyağı kullanılarak hazırlanan taze sebze yemeği
  • Akşam yemeğinden sonra bitki çayı ya da detoks suyu hariç bir şey tüketilmemelidir.

3 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir?

Detoks diyetleri sağlıklı bir şekilde kilo vermek için ideal diyetlerdir. Ancak kişiye en uygun planlamalarla bu diyet uygulanmalıdır. Diyet uygulanırken sürenin uzatılmamasına ve besinlerin fazla kısıtlanmamasına dikkat edilmelidir. Detoks diyetinin tam anlamıyla kaç kilo verdirdiği belirlenemeyebilir. Çünkü vücudun kilo verme hızı metabolizma ile de alakalıdır. Bu hız kişiden kişiye değişeceğinden dolayı kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak 3 günlük diyet listesiyle 3-5 kilo arasında verilebilmesi mümkündür.

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