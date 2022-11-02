Su diyeti nasıl yapılır, su diyetinde ne içilir? Su orucu diyeti ile nasıl kilo verilir?

Özellikle yaz aylarında fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler farklı diyet seçeneklerine başvurur. Bazı diyetler özellikle ünlü isimlerin de denemesi ve sonuç almasıyla popüler hâle geliyor. Uzmanlar her bireyin metabolizması farklı olduğu için bu diyetlerin herkeste aynı sonuçlara yol açmayacağının önemle altını çiziyor. Günümüzün en popüler diyetlerinden biri de su içerek zayıflama tekniğidir. Su içerek zayıflama mümkündür ancak su diyetinin ya da su orucunun süresine ve tüketilen besinlere dikkat etmek gerekir. Vücudun ve metabolizmanın sağlıklı işleyişi için suyun önemi göz ardı edilemez. Doğru şekilde tüketildiğinde de kilo kaybına yardımcı olan su orucu diyeti nedir, nasıl yapılır?

Su diyeti, 7 günlük su orucu olarak da bilinir. Su orucu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kişinin genel sağlık durumudur. Bir uzman kontrolünden geçtikten sonra diyet uygulanmalıdır. Uzmanlar, düzenli ilaç kullanan kişilerin ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin su orucundan uzak durması gerektiğinin altını çizer. Su orucu için mutlaka uzman bir diyetisyen de destek almak gerekir. Hamilelerin, emziren kadınların, yaşlıların ve migreni olan kişilerin su diyeti yapması önerilmez.

7 günlük su orucu diyetinde en önemli nokta yemekten önce su içilmesidir. Diyeti uygulayan kişiler gün içinde en az 3 litre kadar su tüketir. Sabah güne aç karnına 2 ya da 3 bardak su içerek başlanmalıdır. Gün içinde öğünlerde su oranı yüksek sebze tüketimi tercih edilebilir. Haşlanmış sebze ağırlıklı uygulanan yemek programı sporla mutlaka desteklenmelidir.

Su orucu diyeti ile nasıl kilo verilir?

Su içerek zayıflama fikri fazla kilolarından şikayetçi olan kişiler için basit ve hızlı bir çözüm olması ile tercih edilir. Yaşamımızda çok önemli olan su ile yapılan diyette dikkatli davranılması gerekir. Aksi takdirde su diyeti denemesi istenmeyen sağlık sorunları ile sonuçlanabilir. Su orucu ile beraber kişiler beslenme tarzlarında da değişiklik yapar. Su diyetinde yağlı ve kalorisi yüksek yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerekir. Vücuttan hızlı bir şekilde ödem atılmasında su tüketimi ve sağlıklı beslenme önemlidir. Su diyeti ile bağırsaklar temizlenir ve metabolizma daha hızlı çalışmaya başlar. Su orucunda beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra 7 günü geçmemelidir.

Su diyetinde 7 gün boyunca limonlu su ya da tarçınlı su içebilirsiniz. Günde minimum 2-3 litre su tüketilmesi gerekir. Bunun yanı sıra ev yapımı meye suyu, bitki çayı, kalorisi düşük ve ev yapımı çorbalar, su oranı yüksek sebze yemekleri tüketilebişir.

Su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir?

Su diyeti kısa süreli yapılan diyet seçeneklerinden birisidir. Sabah güne ılık bir bardak limonlu su içerek başlamanın günün enerjik geçmesi ve metabolizmayı çalıştırması açısından önemi büyüktür. Limonun içindeki yoğun C vitamini sayesinde hem metabolizma hızlandırır hem de kalp ve damar hastalıkları önlenir. 7 günlük su orucu doğru bir şekilde yapıldığında ve çeşitli egzersiz programları ile desteklendiğinde 7 günün sonunda 7 kilo kadar kayba yardımcı olur. Limonlu su diyeti ya da tarçınlı su diyeti ile zayıflamak birçok kişi için hayal gibi görünse de aslında mümkündür. Sağlıklı olduğu kadar hızlı kilo verdiren su diyeti günümüzde fazla kilolarından rahatsız olan birçok kişi tarafından tercih edilir.

Su diyetinde ne içilir?

Birçok kişi su diyetini farklı şekillerde de uygular. Bunlardan biri tarçınlı su diyetidir. Diğer bir uygulama ise limonlu su diyetidir. Tarçınlı su diyetinde en önemli kriter tarçına alerjinizi olup olmadığıdır. Tarçına alerjiniz yoksa gün içinde içeceğiniz 3 litre suyun bir litresini tarçınlı olarak içebilirsiniz. Bunun yanı sıra limonlu su diyetinde ise içilen her suyun içine limon eklenebilir. İçeceklerin içine nane ve maydanoz eklemenizde de hiçbir sakınca yoktur. Tarçınlı ve limonlu su diyeti yaparken herhangi bir mide ve sindirim sistemi sorunu yaşarsanız diyeti hemen sonlandırmalısınız.

Su diyetinin zararları var mı?

Kısa süreli bir diyet olan su diyeti, tüm gün su içerek ve haşlanmış sebze tüketilerek yapılan bir diyet şeklidir. Kısa süreli olduğu için sağlık açısından büyük riskler taşımasa da su diyeti yaparken karşılaşabileceğiniz, bazı sağlık sorunları olabilir:

Kabızlık ve dehidrasyon

Baş dönmesi ve mide bulantısı

Yorgunluk ve halsizlik

Düşük kan şekeri

Su diyeti beslenme alışkanlıklarını değiştiren bir diyet değildir. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz anlık çözümler üreten kalıcı olmayan bir diyet şeklidir. Bu diyet ile kilo verdiğinizde, yaşam alışkanlıklarınızda değişiklikler yapmazsanız anıda verdiğiniz kiloları geri alabilirsiniz. Bu da kısa süreli diyetlerin yağdan çok su ve ödem atımını hızlandırdığı sonucunu gösterir. Yağ yakımı ise sürdürülebilir sağlıklı diyet programları uygulamak aynı zamanda spor gibi aktiviteleri yaşamınıza eklemekle mümkündür. Seçeceğiniz diyet programı hangisi olursa olsun mutlaka bir uzman görüşü ile diyetinize başlamalısınız.



