IF diyeti örnek menü listesi: Hangi yemekler yenir? Intermittent Fasting nedir, diyeti nasıl yapılır?

IF diyeti, aralıklı oruç diyeti olarak da adlandırılır. Fazla kilolarından rahatsız olan insanlar kilo vermek, yaşam tarzlarını basitleştirmek ve daha sağlıklı olmak için bu yöntemi kullanır. Düzenli bir kilde her gün aynı saatlerde yemek yemeyi alışkanlık hâline getireceğiniz bir beslenme düzenidir. Fasting diyeti gün içinde 4, 6 ya da 8 saat kadar tokluk yaşayıp kalan saatlerde aç kalınması gereken yöntemlerden oluşur. IF diyeti örnek listesi detaylı olarak nasıl bir beslenme programı uygulamanız gerektiğini açıklar. Ancak, listeyi uygulamaya başlamadan önce mutlaka bir uzman kontrolünden geçerek, gerekli tetkikleri yaptırmalısınız.

Intermittent Fasting nedir?

Duyanların ilgisini uyandıran IF beslenme düzeni kısmen oruç uygulaması olarak ifade edilir. Zayıflamak ve midesini dinlendirmek için if diyeti yapanlar kendisini aç bırakır. Bu beslenme sisteminde belirli saatlerle vücut aç bırakılır. Böylece vücudun daha rahat yağ yakmasını sağlanır. 1940’lı yıllardan günümüze kadar gelen bu beslenme programı yediklerinizden ziyade yeme saatleriniz belirlemeyi amaçlar. IF diyeti ile if diyeti yapanlar, if diyeti saatleri uygulayarak beslenme saatlerini ve beslenme programını düzenlenmiş olur. Kilo problemi yaşayan ve bir türlü kilo veremeyenlerin tercih ettiği intermittent fasting diyet, disiplinli bir şekilde uygulandığında başarılı sonuçlara ulaştırıyor. Uzmanların önerilerini dikkate alıp belirlenen aralıklı oruç diyet listesi ile düzenli beslenirseniz fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Beslenme uzmanlarının sıklıkla anlattığı ve herkesin bilinçlenmesini hedeflediği aralıklı oruç diyeti sayesinde kısa süre içinde hedef kiloya ulaşmak mümkün. Daha önce hiç diyet yapmadıysanız ve bu diyeti uygulayacaksanız intermittent fasting ile ilgili uzman görüşlerini incelemelisiniz. IF diyeti örnek menü listesi sayesinde nasıl bir yol izleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

IF diyeti nasıl yapılır?

Her diyette programında olduğu gibi intermittent fasting diyet programı da uyulması gereken belirli kurallara sahiptir. Dikkat edilmesi hâlinde istenilen kiloya ulaşmanın kolay olduğu diyeti uygularken birkaç önemli nokta vardır. IF diyeti yapanlar şu konulara dikkat etmelidir:

Öncelikle beslenme aralığını yaşınıza ve metabolizmanıza göre doğru belirlemeniz gerekir. Bunun için mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.

Düzenli olacak şekilde her gün aynı saatte yemek yemeniz gerekir ve bu bağlamda if diyeti saatleri kurallarına uymak gerekir.

IF diyeti saatleri: Gün içinde 4, 6 ya da 8 saat tokluk yaşadıktan sonra kalan saatlerde aç kalmanız gerekir.

Bu süre içinde kesinlikle aç olduğunuzu düşünmemelisiniz.

Kendinize farklı uğraşlar seçip yemeklere olan dikkatinizi dağıtmalısınız.

Doğru bir diyet programı güçlü bir motivasyona ihtiyaç duyar.

Alternatif olarak 2 öğün atlayıp 24 saat aç kalabilirsiniz.

Bir gün akşam yemek yediyseniz bir sonraki gün akşama kadar sadece su ile günü geçirmeniz gerekir.

Aç kaldığınız saatlerde vücudunuz aldığınız besinleri yakar.

IF diyeti yapanlar, diyeti ilk kez uyguladığında günde 16 saat aç kalmamalıdır. Açlık sürelerinin daha kısa olduğu bir program ile başlamak daha doğru olacaktır. Bir uzman sizin için uygun olan süreye çok daha doğru karar verecektir.

IF diyeti örnek menü

IF beslenme programın uyguladığınızda, vücudunuzun aç kaldığı zaman diliminde insülin miktarının da azaldığı gözlemlenir. Bir uzman tarafından olası hastalıklar elendikten sonra size en beslenme programı oluşturulacaktır. Uzmanlar sağlık kontrollerinizi yaptıktan sonra uymanız gereken beslenme rutininizi size iletir. Kendinize en uygun beslenme programını belirleyebilmek için yararlanabileceğiniz intermittent fasting örnek menü ile daha sağlıklı bir liste hazırlayabilirsiniz. IF diyeti örnek menü:

Sabah

Uyandığınızda yeşil çay ya da şekersiz kahve ile güne başlamalısınız.

Detoks içecekler de IF diyetine uygundur.

Saat 10.00’da tost ve haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz. Bunun yerine bol meyveli bir smoothie de tercih edebilirsiniz.

11.30 Ara öğün

4 adet badem ve hafif bir salata ile ara öğünün yapabilirsiniz.

Öğlen

12.30 ve 13.00 saatleri arasında hafif bir pişirme yöntemi ile balık, bol sebze ve bir kase yoğurt yiyebilirsiniz.

Ev yapımı, şeker ilavesiz meyve suyu da tüketebilirsiniz.

Ara öğün

Ara öğününüzde dilediğiniz mevsimlik meyve ile bir parça bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Akşam