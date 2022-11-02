Diyette avokado ne kadar tüketilmeli? Zayıflamak için avokado nasıl yenir, avokado zayıflatır mı?

İçerdiği sağlıklı doymamış yağ asitleri bulundurmasından dolayı diyetlerde sık sık tüketilen bir meyve türüdür. Zayıflamak için yapılan diyetlerde en önemli noktalardan biri de yağ yakımıdır. Bu sebeple avokado en sık tercih edilen meyvelerden biridir. Avokado karın bölgesindeki yağların yakımında oldukça etkili bir meyvedir. Avokado eski dönemlerden beri tüketilen bir meyve olsa da ülkemizde son zamanlarda popüler olmuş bir diyet içeriğidir. Diyet içeriklerinde gerek meyve olarak gerek direkt salatalara, makarnalara, tostlara gerekse de detoks ya da smoothie olarak eklenen avokado diyetteyken ne kadar yenmeli?

Diyette avokado ne kadar tüketilmeli?

Avokado yüksek lif oranı ve sağlıklı doymamış yağ asitleri içermektedir. Ayrıca lifli yapısı sayesinde tok tutan ve tokluk hissi veren avokado diyette tüketilir. Uzmanlara göre avokado tüketiminin gün aşırı olacak şekilde ve bir avokadonun yarısının tüketilmesi gerektiği yönündedir. Avokado içerisinde barındıran ortalama 2 gram şeker ile de kan şekeri de karşılanmış olur. Peki, avokado her gün yenir mi?

Zayıflamak için yapılan diyetlerde yağ yakımı oldukça önemlidir. Bu sebeple her gün avokadonun yenilip yenilmeyeceği oldukça önemlidir. Diyet yapan bir kişinin günlük ortalama 2 bin kalori alması beklenmektedir. Alınması gereken yağ oranı ise 65 gramdır. Diyette tüketilen orta boy bir avokadonun da içerisinde ortalama 23 gram yağ bulunur. Günlük alınması gereken yağ oranın üçte birine denk gelir. Uzmanlara göre avokado gün aşırı ve kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerekir.

Avokado zayıflatır mı?

Avokado meyvesinin birçok faydası bulunur. İçerisinde bulunan sağlıklı doymamış yağ ve yüksek lif oranı ile oldukça tercih edilen bir meyvedir. Yapılmış olan bazı araştırmalara göre düzenli bir şekilde avokado tüketen kişilerde daha az kilo alımı yaşadığı görülmüştür. Avokado yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi vermekte ve daha az kilo almaya yardımcı olur. Peki, avokado yağ yakar mı?

Diyet sırasında tüketilen avokado ile yağ yakımı sağlamak mümkündür. Ayrıca avokado tok tutma özelliği ile diyetlerde sık sık tüketilir. Avokado meyvesi zayıflamada oldukça etkilidir. İçinde bulundurduğu sağlıklı doymamış yağ asitleri ile yağ yakımı sağlar. İçinde bulundurduğu doymamış yağ ile kolestrol seviyesini düşürür. Aynı zamanda yine içinde barındırdığı yağ sebebiyle enerjiyi arttırır. Avokado meyvesi lifli bir yapıya sahiptir. Bu sebeple tüketildiğinde tokluk hissi verir. Avokado tüketildiğinde iştahı azalır.

Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

Zayıflamak için avokado tüketmenin pek çok yolu vardır. Hemen hemen her öğünde avokadolu bir tarif veya yiyecek ve içecek eklenebilir. Avokadonun en çok tüketimi kızarmış ekmek üzerine dilimlenerek ya da ezilerek sürülmesidir. Ortadan ikiye ayrılan ve kabuğu soyulan avokado dilimlenerek ya da ezilerek ekmeğin üzerine koyulur, tercihe göre çok az olmak üzere zeytinyağı dökülebilir. Avokadonun üstüne tuz, karabiber, pul biber, kekik gibi baharatlar da eklenebilir. Avokado tostu olarak da bilinen bu yiyecek özellikle sabah kahvaltılarında tercih edilir. Öğle yemeklerinde ise avokadolu salata yenilebilir. Mevsim yeşillikleri, salatalık, ceviz ve avokadoyla hazırlanan bu salata kalorisi düşüktür ve doyurucudur.

Diyette avokadonun en çok kullanım alanlarından birisi de detoks suyu ya da smoothie şeklindedir. Avokado smoothie için dilimlediğiniz avokadoyu, nane yapraklarını, yoğurt, bal, yeşil elma ve az yağlı sütü bir blender yardımıyla pürüssüz hâle gelecek kadar çektirin. Pürüssürz hâle gelen smoothieyi bekletmeden tüketin.

Diyette avokado yerine ne yenir?

Avokado meyvesi yerine yenilebilecek başka besinler de mevcuttur. Avokado, A ve E vitaminine sahip, potasyum ve magnezyum içerir. Ayrıca lifli yapısı ile de kabızlığa iyi gelir. Alerjik sebeplerden dolayı ya da sadece tat nedeniyle avokado yemek istemeyen kişilerin diyette avokado yerine yiyebileceği alernatif de vardır. A vitamini ve potasyum içeren börülce diyette avokado yerine tüketilebilir. Ayrıca börülce, kolesterol, kabızlık ve tansiyona iyi gelir.

Avokado zararları nedir?

Avokado, içerdiği sağlıklı yağ ve yüksek lif oranına sahip bir meyvedir. Bu sebeple özellikle yağ yakımına yardımcı ve tok tutması ile diyetlerde sıklıkla tercih edilir. Fakat her besinde olduğu gibi dengeli bir şekilde tüketilmesi gereken bir meyve olan avokadonun bazı zararları da mevcuttur. Bunlar şu şekildedir: