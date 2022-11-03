Düşük karbonhidrat diyeti örnek menü listesi: Düşük karbonhidrat diyeti ile kaç kilo verilir, faydaları ve zararları nedir?

Bir gün içerisinde fazla olarak tüketilen karbonhidrat içeren yiyecekler, zamanla birikerek metabolizma tarafından yağa dönüştürülür. Karbonhidratların vücuttaki depolanması bu şekilde gerçekleşir. Tüketiminin yoğun olduğu durumlarda karbonhidratlar, kalori yakımını ve bununla birlikte kilo vermeyi de zorlaştırır. Bu da sağlığa negatif anlamda etki eder. Low carb diyeti olarak da adlandırılan düşük karbonhidrat diyeti genel tanımı itibarıyla gün içerisinde tüketilen karbonhidrat düzeyini en aza indirerek bu sayede kalori yakımını hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlar. Bu diyet programında vücuttaki tokluk hissi protein kaynaklarından sağlanır. Böylece daha az miktarda karbonhidrat tüketilerek kalori yakımı gerçekleşir.

Düşük karbonhidrat diyetinde tüketilmesi gereken besinler ve bunların ne kadar tüketilmesi gerektiği kişiye göre değişir. Şeker, kalp ya da tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin bu tür diyetleri uygularken bir uzmandan (doktor, diyetisyen) yardım almaları, istenilen sonuca sağlıklı ulaşmak açısından büyük önem taşır. Kalori yakımını hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlayan düşük karbonhidrat ya da low carb diyeti nasıl yapılır?

Düşük karbonhidrat diyeti nasıl yapılır?

Bu diyet programında esas olan beyaz ekmek, makarna, hamur işi ve şeker gibi işlenmiş gıdalardan uzak durmaktır. Bunun yerine gerekli olan kalori ihtiyacı et, balık, yumurta gibi yiyeceklerle birlikte sağlıklı yağlar ve proteinlerin yer verildiği besinlerden karşılanır. Diyet esnasında bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi vücudun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralin bu besinler aracılığıyla alınmasını sağlar. Ayrıca low carb diyetiuygulanırken de kalorinin hızlı yakılması ve daha hızlı kilo kaybı yaşamak adına bol su tüketilmesi önem taşır.

Bu dönemde tüketilebilecek ve tüketilemeyecek besinler bulunur. Tüketilebilen protein kaynağı olarak kırmızı et, tavuk eti, hindi ve balık eti, yumurta, az miktarda süt ve yoğurt örnek verilebilir. Yağ kaynağı olarak ise zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar tercih edilir. Kuru yemiş ve meyveler düşük karbonhidrat diyetinde tüketilebilen besinlerdir.

Tüketilmemesi ya da az tüketilmesi gereken besinler ise genel olarak şeker ve nişasta içeren karbonhidratlardır. Ekmek, patates, pirinç, bulgur, makarna, rafine edilmiş olan tahıllar, trans yağlar, işlenmiş gıdalar ve hazır paketli ürünler bu dönemde uzak durulması gereken besinlerdir. Bu yiyeceklerden tam anlamıyla uzak durmak her zaman mümkün olmayabilir. Diyette asıl önemli olan dengeli bir tüketim sağlanmasıdır.

Düşük karbonhidrat diyeti faydaları ve zararları

Düşük karbonhidrat diyeti kilo vermek isteyen pek çok kişi tarafından tercih edilmekte olup yararları olduğu gibi zararlarından da bahsetmek mümkündür. Düşük karbonhidrat diyeti faydaları şu şekildedir:

Doğru uygulandığı zamanda kişide tokluk hissi oluşturur.

Diğer diyetlere göre kilo verme işleminin daha kolay olmasını sağlar.

Vücuttaki mevcut yağların yakılmasına yardımcı olur.

Kolesterolün azalmasına yardımcı olarak tip-2 diyabetin oluşmasını engeller.

Düşük karbonhidrat diyeti zararları ise şu şekilde söylenebilir:

Doğru bir şekilde uygulanmadığı ve gerekli oranda besin alınmaması sonucu mineral ve vitaminlerin eksik karşılanabilir.

Metabolizma yavaşlayabilir.

Lif miktarının azalmasından kaynaklı bazı sindirim problemleri yaşanabilir.

Glikojen eksikliğinden kaynaklı olarak bazı aktivitelerde performans düşüklüğü olabilir.

Düşük karbonhidrat diyeti ile kaç kilo verilir?

Doğru ve etkili bir şekilde uygulanan düşük karbonhidrat diyetinde hızlı bir şekilde kilo vermek mümkündür. Verilen kilo miktarları kişiden kişiye değişir. Yapılan egzersizler ve tüketilen su miktarı da kalori azalmasında büyük önem taşır. Düşük karbonhidrat diyeti ya da diğer adıyla low carb diyeti doğru uygulandığı taktirde ilk hafta 5 kilo verilebilir. İçeriği kişiden kişiye değişen bu tür diyetlerin uzun süre devam ettirilmemeli ve uygulamadan önce mutlaka bir uzman kontrolünden geçilmesi daha sağlıklı sonuçlar verir.

Düşük karbonhidrat diyeti listesi

Low carb diyeti programlarının içeriği kişiye özel olarak belirlenir. Bununla birlikte genel bir düşük karbonhidrat diyeti listesi şu şekilde sıralanabilir:

Kahvaltı:

2 adet yumurta

5 adet zeytin

50 gr beyaz peynir

1 kâse olacak şekilde taze ıspanak

Öğle yemeği:

Hindi ya da tavuk

Sotenlemiş brokoli ya da kabak

Yeşil salata

Akşam yemeği: