Aralıklı oruç diyeti sağlıklı mı, aralıklı oruç diyetiyle kaç kilo verilir? Aralıklı oruç diyeti ile kilo verenlerin yorumları

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve kilo problemlerinin en aza indirilmesi adına başvurulan pek çok yol bulunur. Bunların içerisinde çeşitli diyet türleri ve farklı spor türleri ya da fiziksel aktiviteler mevcuttur. Aralıklı oruç (intermittent fasting), sıklıkla uygulanmaya başlayan diyet programlarının başında gelir. Bir günü ikiye bölmek suretiyle oruç zamanı ve yemek zamanı olarak beslenmeyi destekleyen bir tür beslenme tarzıdır. Aralıklı oruç diyeti, kişinin hayatı boyunca uygulayabileceği bir sağlıklı beslenme alışkanlığıdır.
Intermittent Fasting yani aralıklı oruç, genel itibarıyla yemeklerin hangi vakitte yenilmesi gerektiği prensibine dayalı olan bir programdır. Bu prensibin gayesiyse gün içerisinde belirli zaman aralıklarında yemek yiyerek akşam vakitlerinde daha yavaşlayan metabolizmayı yormamak adına yemeyi sonlandırmaktadır. Bu düzende vücudun aç olmaya alışması ve lüzumsuz karbonhidrat alımını engellemesi esastır. Bu sayede vücut dışa bağlı olmaksızın kendi enerjisini oluşturur. Aralıklı oruç diyetinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Saatleri farklılık gösteren aralıklı oruç diyeti saatleri şu şekildedir:
Bu yöntemler uygulanırken bol sıvı tüketmek de büyük önem taşımaktadır.
Dengeli ve kontrollü uygulandığı zaman aralıklı oruç diyeti faydalarından bahsetmek mümkündür. Bu diyet gün içerisinde tüketilen kalorileri azaltılmasını sağlayarak kilonun daha rahat verilmesine yardımcı olur. Kilo vermekle birlikte kilosunu korumak isteyen kişiler de bu diyete başvurur. Aralıklı oruç diyeti vücutta detoks etkisi yaratır. Bu sayede vücutta bulunan toksinlerin uzaklaştırılmasına ve hücrelerin yenilenmesine destek olur. Vücudun hem şeker hem de yağ metabolizmasını düzenleyen aralıklı oruç diyeti, aynı zamanda kan basıncı ve kolesterol düzeylerini de dengeler. Vücuttaki insülin direncini düşürmeye ve duyarlılığın artmasına fayda sağlar. Bununla birlikte vücutta bulunan trigliserit düzeyini indirmesi de aralıklı orucun bilinen faydalarından biridir.
Tüm beslenme düzenleri yaş, cinsiyet, boy ve fiziksel etkinlik seviyesine bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Bundan dolayı herkes kendi yaşam düzenine ve beslenme alışkanlıklarına hangi yöntem daha uygun ise ona uygun aralıklı oruç çeşidini seçmelidir. Herhangi bir rahatsızlığı bulunan kişilerin bu tür diyetleri uygularken öncelikle bir doktora başvurması ve bu beslenme programlarının uzman kontrolünde gerçekleşmesi sağlıklı sonuçlar almak açısından oldukça önemlidir.
Aralıklı oruç diyeti bir hafta, bir ay ya da gerekli şartlar sağlandığı zaman 1 yıl ve daha uzun yapılabilir. Genel olarak aralıklı oruçla, tüm kurallara ve saatlere uyarak 16:8 yöntemiyle 3 hafta ~ 1 ay arasında 15 kilo vermek mümkündür.
Aralıklı oruç diyetinde temel amaç bedeni aç bırakmak değil bedenin ihtiyacı olan besinleri uygun saatlerde almaktır. Aralıklı oruç diyetini yaparken saatlere dikkar etmek ve yemek yerken kalorileri göz önünde bulundurmak kilo vermeyi destekler. Aç kalınan zamanlarda karbonhidrat ve şeker tüketmemek, rutin beslenme düzeninden uzaklaşılarak farklı bir beslenme türünü benimsemek gerekir. Ayrıca aralıklı oruç yaparken mutlaka beden egzersizleri de yapılmalıdır. Aralıklı oruç diyetinin faydaları:
16:8 yöntemine göre bir aralıklı oruç diyeti için örnek menü listesi şu şekilde örnek verilebilir:
İlk Öğün (11.00)
Ara Öğün:
Son Öğün (19.00)
Bu diyet uygulanırken yeme saatlerine dikkat etmek ve öğünlerde kullanılan besin türlerinin değişmesi sağlıklı bir şekilde programın uygulanması için etkilidir.
Bu diyetin uygulanması ve içeriği kişiden kişiye değişmektedir. Bundan dolayı herkes aynı sonucu alamayabilir. Bununla birlikte bu diyetle kilo verenlerin yorumları genel olarak şu şekildedir: