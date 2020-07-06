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3 haftalık kızını boğarak öldüren anne tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Bülbül (40) tutuklandı. Minik Melek ise toprağa verildi.

3 haftalık kızını boğarak öldüren anne tutuklandı

Olay, dün sabaha karşı Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, yaklaşık 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle baba evine geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nde 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü. Bülbül, çiftçi olan eşiyle birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu.

Dün sabaha karşı Ayşe Bülbül, yan odada kalan babasının yanına giderek, kızının nefessiz kaldığını söyledi. Babasının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minik Melek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Ayşe Bülbül'ü gözaltına aldı.

'BEBEĞİMİ BOĞDUM'

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ayşe Bülbül, ilk ifadesinde "Ben, uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim" dedi. Ancak bir süre sonra Bülbül, kızını öldürdüğünü itiraf etti. Ayşe Bülbül'ün, "Ben bebeğimi boğdum" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ayşe Bülbül, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan 3 haftalık Melek ise, yine dün akşam ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DHA

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