3 ilçe ve 1 beldede seçmenler, 2 Haziran'da sandık başına gidecek

YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan olağan itirazlar değerlendirilerek, 3 ilçe ve 1 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. YSK kararı ile Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ve Artvin'in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçmenler, 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına giderek, yeni belediye başkanlarını seçecek. Ayrıca 213 seçim çevresinde de 2 Haziran'da muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri yenilenecek.

HONAZ'DA '5 KISITLI SEÇMEN' İDDİASI



Denizli'nin Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta, 9 bin 389 oy alan CHP'li aday Yüksel Kepenek, 9 bin 381 oy alan AK Parti'li aday Turgut Devecioğlu'ya karşı 8 oy farkla seçimi önde bitirdi. AK Parti ve CHP'nin karşılıklı itirazlarının ardından Kepenek ile Devecioğlu arasındaki oy farkı, 1'e indi. Bunun üzerine AK Parti, Honaz'da 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK'ya seçimin iptali başvurusunda bulundu. İtirazı inceleyen YSK, Honaz'da seçimin yenilenmesine karar verdi.