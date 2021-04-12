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  4. 3 ilde büyük operasyon! DEAŞ'ın bombacısı ile sözde emiri yakalandı

3 ilde büyük operasyon! DEAŞ'ın bombacısı ile sözde emiri yakalandı

12.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı ile sözde emirinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3 ilde büyük operasyon! DEAŞ'ın bombacısı ile sözde emiri yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma günü terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen S.A. (38), A.Ş. (44), H.H. (60), E.K. (38), H.E.H. (33) ile A.Ş. (34) gözaltına aldı.

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HALEP'TE BOMBALI EYLEMLER DÜZENLEDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden A.Ş.'nin örgüt içerisinde bomba düzeneği üzerine eğitimler aldığı, 2013-2015 yılları arasında Suriye'nin Halep şehrinde birçok bombalı ve silahlı eylem düzenlediği belirlendi. S.A.'nın ise DEAŞ'ta kadı olarak sözde emir konumunda olduğu, cihat çağrısı yaparak örgüte katılımlar sağladığı, gençlere ve çocuklara ideolojik dini, şeri eğitimler verdiği, diğer 4 şüphelinin ise örgüt içerisinde silahlı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş DEAŞ

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