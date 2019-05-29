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3 ildeki kaçak sigara operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 150 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

3 ildeki kaçak sigara operasyonunda 5 tutuklama

GAZANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 150 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik takip başlattı. 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından polis ekipleri, savcılık kararıyla şüphelilerin Gaziantep, Osmaniye ve Aksaray'daki adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda; 150 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 11 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 2 araca da el koyuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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