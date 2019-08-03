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3. Karagöl Yayla Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

Şenliklerde "eşek futbolu" oynandı, enduro ve motokros yarışları düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri başladı.

Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'ndaki şenlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Özel hazırlanan alanda "eşek futbolu" oynandı. Eşekler üzerinde kıldan yapma topla oynanan futbol, büyük beğeni topladı.

Yarışmacıların rakiplerini geçebilmek için kıran kırana mücadele ettiği enduro ve motokros yarışlarında zaman zaman kazalar yaşandı. Zorlu parkurda bazı yarışmacıların araçlarıyla yaptıkları gösteri ilgi gördü.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlikleri geleneksel hale getirerek uzun yıllar sürdürülmesi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yörük örf ve adetlerini yaşatmak, insanların birlik ve beraberliğini sağlamak, geçmişin yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Köleoğlu, amaçlarının bu tür güzel etkinliklerle insanları kaynaştırmak olduğunu kaydetti.

Şenlikler, yarın boğa güreşleriyle sona erecek.

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Enduro Yarışı eşek Karagöl Yayla Şenlikleri Kumluca motokros yarışı

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