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3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Şırnak'ta, Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış havan mühimmatı bulunarak, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri ile polis özel harekat timlerinin katılımıyla Cudi Dağı bölgesinde 28- 30 Nisan tarihlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Cudi Dağı'nda teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu

Edinilen bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat birimlerince düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burçin Damcı operasyonu kapsamında, Tuşimiya Vadisi bölgesinde etkisiz getirilen 3 teröristin ardından bölgede yapılan arazi arama ve tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında terör örgütünün kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi. Söz konusu mağarada yapılan aramada 3 el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış havan mühimmatı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, 4 tüp, 6 çadır, jeneratör, sağlık malzemesi ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu. İşte arma tarama faaliyetlerinde ele geçirilenler:
1 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait gaz pistonu ve dolu fişek, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeğine ait namlu, şarjör ve gövde parçaları, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait dipçik ve şarjör, 3 adet 2 buçuk litre su dolu pet şişe, 1 adet 10 litrelik yeşil su dolu bidon, 10 metre halat, 1 adet kazma, 20 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacak kablo, 1 adet met, 1 adet termos, 5 litre sıvı yağ, 2 adet şarjörlük, 2 buçuk litre benzin, 500 gram neskafe, 1 adet bel kuşağı, 10 çift çorap, 1 adet sinek ilacı, 1 adet boş mutfak tüp, 2 adet şampuan, 5 adet tabak, 5 adet bardak, 10 santimetre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacak çivi, 3 kilogram çay, 1 çift spor ayakkabı, 4 paket sigara, 3 kilogram tuz, 3 kilogram çamaşır deterjanı, 2 kilogram kına, 1 adet mutfak tüpü, 2 adet piknik tüpü, 1 adet salça, 2 adet CD, 300 metre kablo, 5 kilogram şeker, 3’lü pil bloğu, 1 çift eski mekap ayakkabı, 1 adet battaniye, 1 adet el arabası, 1 adet spor sırt çantası ve örgütsel dokümanlar.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat ekiplerinin bölgede arama tarama operasyonları devam ediyor. (İHA-DHA)
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Anahtar Kelimeler:
şırnak cudi dağı

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