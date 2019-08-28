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3 kişi dövdü, 24 gün sonra hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 3 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Faruk Özçelik (35), 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3 kişi dövdü, 24 gün sonra hastanede öldü

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 3 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Faruk Özçelik (35), 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 4 Ağustos'ta, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Özçelik, parkta tartıştığı ve isimleri öğrenilmeyen 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Ağır yaralanan Özçelik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür tedavi gören Özçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Faruk Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Öte yandan olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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3 kişi dövdü, 24 gün sonra hastanede öldü3 kişi dövdü, 24 gün sonra hastanede öldü

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