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3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı

28.04.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2 katlı bir apartmanın ilk katında yaşanan 3 kişinin yaralandığı patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı tespit edildi.

3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı

Gaziantep'te 23 Nisan akşamı Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde 2 katlı bir apartmanın ilk katında meydana gelen patlamanın evin mutfağında kullanılan 12 kilogramlık tüpten kaynaklandığı tespit edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından hazırlanan yangın raporunda evde yangından dolayı evin pencere korkuluklarının patlama etkisiyle yerinden çıktığı, duvarlar ile evin boyası ve camlarının yanmadan dolayı zarar gördüğü belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ MUTFAK TÜPÜ

Ekipler yangının ve patlamanın nedeninin 12 kiloluk mutfak tüpünün hortumundan sızan gaz nedeniyle patlama ve yanma meydana geldiğini belirledi. Ateş ailesine ait olan evde yaşanan patlama sonucu çıkan yangında iftar sofrasındaki aileden 3 kişi dumandan etkilenirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale gelmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Gaziantep
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