3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba beraat etti

Mersin’de, H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız kardeşlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan babaları, emlakçı S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturmanın ardından S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak bir sonraki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle sanık S.D. serbest bırakıldı.

'BABA SEVGİSİ GÖRMEDİK'

Sanık S.D.’nin yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya sanık S.D. katılmazken, şikayetçi kızları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen kız kardeşlerden S.D., "Biz adalete, size sığındık. Çok kötü ergenlik yaşadık. Baba sevgisi görmedik, keşke böyle şeyleri de görmeseydik. Hiç kimseye güvenemiyorum artık. Adalete sığınıyorum" dedi.