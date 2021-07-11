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  4. 3 küçük çocuğa iğrenç taciz! Vatandaşlar hem dövdü hem ihbar etti

3 küçük çocuğa iğrenç taciz! Vatandaşlar hem dövdü hem ihbar etti

11.07.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu ilçesinde küçük yaştaki çocuklara sözlü taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından darp edilerek, polis ekiplerine teslim edildi.

3 küçük çocuğa iğrenç taciz! Vatandaşlar hem dövdü hem ihbar etti

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre R.C. (57) isimli bir kişi, E.S. (11) ve henüz ismi öğrenilemeyen iki farklı kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu, çiçek vermek istediğini söyledi.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Durumun çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine R.C. isimli alkollü şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi. Vatandaşlar tarafından köşeye sıkıştırılan alkollü R.C.’yi polis ekiplerine ihbar eden vatandaşlar, şahsın olay yerinden ayrılmasına da izin vermedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak emniyete götürürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu taciz
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