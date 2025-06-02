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3 malzemeyle hazırlanan ev yapımı dudak peelingi! Yumuşacık dudaklar için doğal ve pratik çözüm

Mevsim geçişlerinde ya da soğuk havalarda kuruyan ve çatlayan dudaklar, birçok kişinin ortak sorunu. Piyasada satılan dudak peelingi ürünleri yerine, evde doğal ve etkili bir alternatif hazırlamak ister misiniz? Sadece 3 basit malzeme ile dudaklarınızı hem ölü deriden arındırabilir hem de nemlendirebilirsiniz. Kimyasal içermeyen bu tarif, dudaklarınızın doğal rengini ortaya çıkarırken aynı zamanda pürüzsüz bir his bırakıyor. Dudak dostu peeling tarifi haberimizde...

3 malzemeyle hazırlanan ev yapımı dudak peelingi! Yumuşacık dudaklar için doğal ve pratik çözüm
Sedef Karatay

Makyajın altındaki en önemli güzellik sırrı sağlıklı ve bakımlı bir cilttir. Dudaklarınızın doğal ışıltısını geri kazanmak için bu pratik tarifi düzenli olarak deneyin. Hem bütçenizi koruyun hem de doğallıktan ödün vermeyin.

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EV YAPIMI DUDAK PEELİNGİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı (veya zeytinyağı)
  • 1 çay kaşığı toz şeker

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Hazırlanışı:

  • Küçük bir kapta bal, yağ ve şekeri iyice karıştırın.
  • Karışım homojen hale geldiğinde peelinginiz hazır.
  • Parmak uçlarınızla dudaklarınıza dairesel hareketlerle nazikçe uygulayın.
  • 1-2 dakika masaj yaptıktan sonra ılık suyla durulayın.
  • İşlem sonrası dudak balmı sürerek nemi hapsedin.

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NEDEN BU MALZEMELER?

Bal: Antibakteriyel özellikleriyle dudakları onarır ve yumuşatır.

Hindistan Cevizi Yağı: Derinlemesine nemlendirme sağlar.

Şeker: Ölü deriyi nazikçe temizleyerek pürüzsüzlük kazandırır.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Haftada 1-2 kezden fazla uygulamayın.
  • Dudaklarınız çok çatlamış ya da yara halindeyse uygulamayı erteleyin.
  • Karışımı buzdolabında 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.
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