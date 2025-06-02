3 malzemeyle hazırlanan ev yapımı dudak peelingi! Yumuşacık dudaklar için doğal ve pratik çözüm

Makyajın altındaki en önemli güzellik sırrı sağlıklı ve bakımlı bir cilttir. Dudaklarınızın doğal ışıltısını geri kazanmak için bu pratik tarifi düzenli olarak deneyin. Hem bütçenizi koruyun hem de doğallıktan ödün vermeyin.

EV YAPIMI DUDAK PEELİNGİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı (veya zeytinyağı)

1 çay kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

Küçük bir kapta bal, yağ ve şekeri iyice karıştırın.

Karışım homojen hale geldiğinde peelinginiz hazır.

Parmak uçlarınızla dudaklarınıza dairesel hareketlerle nazikçe uygulayın.

1-2 dakika masaj yaptıktan sonra ılık suyla durulayın.

İşlem sonrası dudak balmı sürerek nemi hapsedin.

NEDEN BU MALZEMELER?

Bal: Antibakteriyel özellikleriyle dudakları onarır ve yumuşatır.

Hindistan Cevizi Yağı: Derinlemesine nemlendirme sağlar.

Şeker: Ölü deriyi nazikçe temizleyerek pürüzsüzlük kazandırır.

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