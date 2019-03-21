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3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde, Avşa adası açıklarında balıkçı ağlarına takılan dev yılan balığı, görenleri hayrete düşürdü. 41 kilo ağırlığında ve 3 metre olan dev yılan balığı balıkçıların oltasına takıldı.

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

Marmara Denizi Avşa Adası açıklarında avlanan balıkçıların oltasına 3 metrelik yılan balığı takıldı. Marmaralı balıkçılar tarafından hamsi sürüsünün arasında yakalanan dev yılan balığı büyük şaşkınlık oluşturdu. Görenleri hayrete düşüren yılan balığı, İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Beylikdüzü Yaşam Vadisi tesislerinde sergilenmeye başlandı.

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Normalinden 10 kat daha büyük

Vatandaşların yılan balığına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Balıkçı Kenan Balcı; “Normal bir yılan balığı ortalama 50 santimetre boyunda. Fakat bu yakalanan yılan balığı normalinden 10 kat daha fazla büyük. Marmara Denizi’nde böyle dev yılan balığına ilk kez şahit olduk. Boyu 3 metre, Kilosu ortalama 41 kilo. Balığı gören vatandaşlarımız önce korkarak yaklaşıyorlar. Yılan balığı olduğunu söylediğimiz zamanda oldukça şaşırıyorlar’ ifadesini kullandı.

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Müzedeki en büyük yılan balığı olacak

Vatandaşların böyle devasa bir balığı ilk kez gördüklerini söylediğini ifade eden Balcı: “Ziyaretçilerimiz yılan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiriyorlar ve ilk kez gördüklerini belirtiyorlar. Yılan balığının eti çok lezzetlidir. Balığı üç gün sergiledikten sonra etini müşterilerimize ikram edip, iskeletini mumyalayarak Türkiye’de tek olan Deniz Canlıları Müzesi’ne dahil edeceğiz. Müzemizin şansına, çocuklarımızın şansına böyle bir sevimli canavar ağlara takıldı. Müzemizde çok yılan balığı var ama bu büyüklükte ilk kez olacak” şeklinde konuştu.

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Marmara Denizi Avşa Adası yılan balığı dev yılan balığı balıkçılar

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